TPMP : (Photos) Zoom sur les plus belles chroniqueuses “sexy” de l’émission de Hanouna !

Aujourd’hui Cyril Hanouna est devenu l’un des visages incontournable du paysage audiovisuel français. Aussi, il doit cet immense succès à des concepts forts et à un sens inné de l’animation. Mais l’homme de télévision sait également comment s’entourer au mieux. Parmi ceux qui l’accompagnent sur les plateaux, Cyril Hanouna a notamment choisi en plus de 10 ans, quelques-unes des plus belles femmes de France. LD People revient sur ces chroniqueuses qui ont accompagné Baba dans Touche pas à mon poste.

TPMP : les beautés de Touche pas à mon poste

Le véritable boss de C8

Depuis 2012, Cyril Hanouna fait les beaux jours de la chaîne C8, anciennement D8. Depuis cette époque, le trublion du paysage audiovisuel français ne cesse d’enchaîner les succès grâce à ses différentes émissions. Mais l’une d’elles sort évidemment du lot. Ainsi, Touche pas à mon poste est devenu un rendez-vous quotidien immanquable pour un grand nombre de fans. Même si les audiences fluctuent parfois, le programme est toujours très suivi.

Et le concept est d’ailleurs très simple ! Il s’agit de décortiquer les autres émissions de la télévision en compagnie de quelques chroniqueurs qui donnent leur avis sur les différents programmes. Parmi les invités récurrents de Cyril Hanouna, il y a bien évidemment de grands noms du petit écran. Mais il y a également quelques chroniqueuses remarquées pour leur talent et leur physique très avantageux. LD People revient sur ses femmes qui ont marqué l’émission par leur beauté, mais également par leurs interventions.

TPMP : Des jeunes femmes venues de différents horizons

Parmi la gent féminine qui a participé à Touche pas à mon poste, il y a notamment quelques-unes ancienne Miss France. Dans cette liste, l’ancienne reine de beauté 2012, Delphine Wespiser, a participé à l’émission en 2018. Après avoir quitté TPMP, elle est finalement revenue il y a quelques semaines. Élodie Gossuin a également fait partie du casting entre 2010 et 2014 avec quelques interruptions. Et finalement Nathalie Marquay, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut fait également partie des intervenantes régulières de TPMP. Mais Cyril Hanouna ne fait pas son recrutement uniquement parmi les anciennes lauréates du concours. En effet, toutes ces femmes viennent d’horizons bien différents. Ainsi parmi ces chroniqueuses, l’émission de C8 a notamment reçu Nabilla Benattia l’ancienne gloire de la téléréalité. Connue pour son passage dans Secret Story, Capucine Anav a aussi fait quelques passages remarqués aux côtés du célèbre animateur.

Au cœur de ce casting, quelques jeunes femmes ont réussi à véritablement s’imposer sur la durée. Agathe Auproux deviendra aussi véritablement une star grâce à son rôle dans l’émission de Cyril Hanouna entre 2017 et 2019. Kelly Vedovelli, la belle blonde, peut également remercier l’animateur de l’avoir engagée. En effet, depuis son intégration dans TPMP, la jeune femme ne cesse de faire parler d’elle. D’ailleurs, elle fait toujours partie des invités récurrents sur le plateau. Dans cette distribution pour le moins sympathique, on peut également ajouter les noms de Caroline Ithurbide, Erika Moulet, l’ancien journaliste de LCI ou encore Églantine Eméyé l’ancien mannequin. Mais en réalité, la liste est encore bien plus longue. Preuve s’il en est, que Cyril Hanouna a véritablement le flair pour parfaitement s’entourer !