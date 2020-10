TPMP : pourquoi Ayem Nour est absente ? Les raisons enfin dévoilées

TPMP devait intégrer une nouvelle chroniqueuse à la bande de Cyril Hanouna. Il s’agissait d’Ayem Nour et les fans en avait été informé en janvier dernier. Mais voilà, depuis, pas de nouvelles de la star de télé-réalité. Le public fidèle de TPMP se demande donc pourquoi cette dernière n’a pas rejoint l’équipe. Et nous allons vous en donner la réponse dans cet article. En effet, Jean-Michel Maire, l’un des chroniqueurs phares de l’émission, a sa petite idée.

TPMP c’est une grande équipe qui n’est pas construite au hasard

TPMP c’est tout une équipe de personnalités prêtes à débattre des sujets brûlants de l’actualité qui font la télévision. Mais pas seulement ! Ce sont aussi des amateurs de divertissements déjantés et des personnes dotés d’une rare énergie. En effet, la Darka est l’un des pendants qui font la marque du show de C8. Ayem Nour pouvait rentrer dans le creux grâce à son tempérament de feu, sa connaissance de la télévision et son aisance devant les caméras. Cyril Hanouna annonçait donc qu’elle allait rejoindre le show très prochainement, en janvier dernier. Mais depuis cette annonce, personne n’a encore vu Ayem Nour s’intégrer à l’équipe de TPMP. Les fans de l’émission se demandent donc pourquoi elle n’a pas encore fait son entrée.

Pour Jean-Michel Maire, il est clair qu’elle ne sera pas un bon atout pour le show. En effet, d’après lui, elle serait bien trop impressionnante pour se fondre parmi les chroniqueurs. Il soupçonne même que la jeune femme se soit faite empêcher de plateau par Cyril Hanouna en personne. C’est bien l’animateur qui dirige TPMP d’une main de maître. Il en est également le producteur donc reste le grand patron de tous les membres de l’équipe en plateau. Ayem Nour a-t-elle refusé de se joindre aux chroniqueurs de C8 ou Cyril Hanouna a-t-il changé d’avis à son sujet ? L’affaire reste flou mais Jean-Michel Maire a son idée. Cependant, il reconnaît volontiers que seul Cyril Hanouna connaît les réelles raisons de l’absence d’Ayem Nour dans TPMP.

L’absence d’Ayem Nour interroge le public de C8

Nous étions le 7 janvier quand Ayem Nour faisait ses premiers pas sur le plateau de TPMP. Les réseaux sociaux du show en parlait à tout va. C’était une grande annonce que d’accueillir une telle célébrité de télé-réalité dans le programme de C8.

Prêt pour découvrir aujourd’hui la première d’@AyemNour en tant que chroniqueuse sur #TPMP ? — TPMP (@TeamTPMP_) January 7, 2020

Mais dès le lendemain, sans aucune explication, la jeune femme était absente. Et depuis, personne ne sait pourquoi elle ne revient pas. Les fans s’interrogent en masse mais Cyril Hanouna ne donne pas de plus amples détails. Les internautes désespèrent donc d’avoir le fin mot de cette histoire.

Quelqu’un m’explique prk Cyril ne s’est pas exprimé au sujet du départ d’ayem dans tpmp 🤔. Pleins de monde se demande où elle est passée les pauvres.#tpmp — Ines.R 🇲🇦🇫🇷💎🌺🎀. (@inessou_R) January 21, 2020

Au fait, elle est passée ou Ayem 🤣🤣🤣 #TPMP — Vincent guitariste et je kiff chanter 🏳️‍🌈❤️ (@VincenzoNicollo) January 13, 2020

Ayem a ft 24h chez tpmp depuis plus de nouvelle 😭 — La nourrisse 🏴‍☠️ (@arretede_sucer) February 7, 2020

Au fait Ayem dans tpmp c’était de la figuration ? C’est la plus courte carrière de chroniqueuse ! 😂 #tpmp — Mélanie Trovato (@TrovatoM) January 14, 2020

Comment expliquer l’absence de la jeune femme chez TPMP ?

Ayem Nour ne peut pas disparaître complètement. Aussi, elle reste active sur les réseaux sociaux mais toujours sans évoquer son absence du plateau de TPMP. Alors que les fans commencent à perdre espoir d’avoir des explications, Jean-Michel Maire développe son idée sur le sujet. Sans connaître précisément les raisons il imagine que c’est le charisme de la belle qui l’empêche de rejoindre le show. En effet, Ayem Nour aurait, selon lui, eu du mal à lisser son image pour devenir seulement une chroniqueuse. Son aura aurait été trop importante dans TPMP.

D’autres imaginent que ce sont les scores d’audience qui ont chuté lors de son arrivée qui l’ont directement renvoyé au placard. Pour les chroniqueurs de TPMP, il est certain que seul Cyril Hanouna, animateur et producteur, connaît les véritables raisons derrière son absence. Mais encore une fois, il n’en laisse pas échapper un mot. Si Jean-Michel Maire a raison et que Cyril Hanouna n’a pas préféré la laisser s’intégrer, il la présentait pourtant de la plus sympathique des façon le 7 janvier dernier.

Hier soir, @CyrilHanouna vous a dévoilé la nouvelle chroniqueuse de #TPMP @AyemNour ! Heureux ? 😀 Tous les extraits de #TPMP sont disponible sur @myCANAL — C8 (@C8TV) January 7, 2020

Les fans de Cyril Hanouna étaient un bon nombre à être contre son intégration à l’équipe

Peut-être que la réaction des fans de TPMP suite à cette annonce n’aura pas permis à la jeune femme de faire ses preuves ? En effet, si ils sont nombreux à se demander où elle est passée, ils étaient tout autant à critiquer son arrivée. Les messages n’étaient pas tendres au lendemain de cette annonce.

Oh pétard, mais quelle horreur c’est Ayem la nouvelle chroniqueuse ??? Mais il nous prend vraiment pour des cons Cyril c’est pas possible #TPMP — Leia (@Leia0702) January 6, 2020

Totalement contre l’arrivée d’Ayem ! Et contrairement à certains, je ne change pas d’avis du jour au lendemain juste pour ne pas aller contre l’avis de Cyril et de l’équipe… #TPMP — Alexandre (@AlexQuiec) January 7, 2020

L’animateur de TPMP a toujours dit qu’il faisait passer l’avis de son public en priorité. C’est notamment grâce à eux que la rentrée de ses émissions sur C8 a été chamboulée. En effet, alors qu’il était prévu de faire trois heures de direct en enchainant trois émissions, les fans de TPMP ont interpellé Cyril Hanouna sur les réseaux sociaux. Avec leurs nombreuses interventions, ils refaisaient de TPMP le show phare de C8, laissant Balance ton post seulement les jeudis soirs. Ainsi, Ayem Nour ne plaisait pas forcément au public de C8. Cyril Hanouna aura décidé de suivre l’avis de ses fans ? Ou Jean-Michel Maire a raison et Ayem Nour n’aurait simplement pas été à sa place ?