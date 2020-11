TPMP: René Malleville quitte l’émission pour de bon, fatigué des moqueries à répétitions, il nous dévoile tout

Mercredi 18 novembre, sur le plateau de Touche pas à mon poste, René Malleville n’a pas supporté être une énième fois la cible de moquerie de la part des chroniqueurs. Cyril Hanouna a eu un fou rire désobligeant à son égard. Sur les réseaux sociaux, le Marseillais a donc fait ses adieux à l’émission.

Le problème du programme Touche pas à mon poste, c’est la difficulté de Cyril Hanouna à fédérer ses chroniqueurs dans le long-terme. A force de se moquer d’eux ouvertement, nombre d’entre eux finissent par craquer rapidement. Pour René Malleville, ça n’a pas loupé. Pourtant, avec son accent chantant du sud, son béret, et sa bonne mine, il apportait un peu de diversité sur le plateau de TPMP.

Obnubilé par le professeur Raoult

Très porté sur le sport, René Malleville avait pourtant montré qu’il savait s’ouvrir à des sujets divers et variés. Mais pour ses collègues de TPMP , il s’attachait beaucoup trop à une figure désormais très décriée en France : le professeur Didier Raoult.

René Malleville vient de Marseille. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il défend chaque fois avec tant de ferveur l’épidémiologiste ? Le problème, c’est que cette figure phare de la cité phocéenne revient souvent dans le débat d’actualité. Et à chaque fois, le nouveau chroniqueur n’en démord pas. Il se bat bec et ongle pour placer au rang de demi-dieu l’homme barbu en blouse blanche. Son admiration a fini par énerver ses confrères…

TPMP : « Marre de cet abruti »

Ce mercredi 18 novembre, une fois n’est pas coutume, Cyril Hanouna ( TPMP ) a voulu débattre sur le sujet. Sans grande surprise, René Malleville a défendu le héros de sa ville natale sans écouter les arguments qui s’échangeaient autour de la table. Benjamin Castaldi l’a eu particulièrement mauvaise. Et Cyril Hanouna a littéralement plongé dans un fou rire dont il a eu du mal à en sortir. A son tour, Benjamin Castaldi a eu une crise de nerf. Tous deux riaient aux larmes.

Bien évidemment, René Malleville a très mal pris leur réaction. Il s’est senti moqué et humilié. Alors il a menacé de quitter l’émission sur le champ. Puis il s’est ravisé. Mais après l’émission, à tête reposée, il a pris sa décision finale.

Il faut dire que le comportement de Cyril Hanouna et de Benjamin Castaldi a fait le buzz sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes n’ont pas toléré leur manque de respect vis-à-vis du chroniqueur sudiste.

René Malleville a donc envoyé un message à Cyril Hanouna : “Bonsoir Cyril, je m’excuse mais demain est mon dernier jour. Marre de cet abruti de Castaldi et de Jean-Michel. Si tu n’étais pas là, ils seraient personne. Au début, allez, c’était un bizutage, mais là ça va plus. J’ai 73 ans, j’ai eu une vie trépidante, respecté par tout le monde, je ne viens pas dans ton émission pour qu’on me prenne pour un con », a-t-il déclaré.

Il a finalement précisé vouloir « arrêter » avant de faire « une connerie ». Il a ensuite partagé ce message à ses fans sur Facebook. Jeudi 29 novembre sera donc sa dernière prestation sur le plateau de TPMP !

