TPMP : Roselyne Bachelot se fait dézinguer par les équipes du plateau de Cyril Hanouna

Touche pas à mon poste, ou TPMP, est une émission présentée par Cyril Hanouna depuis le mois d’avril 2010. Deux ans après des débuts remarqués sur France 4, Touche pas à mon poste arrive sur C8 pour y rester. Encore aujourd’hui c’est l’une des émissions phares de la chaîne. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs se permettent tout pour divertir le public tout en abordant des questions d’actualité qui anime nos postes de télévision. Et dans l’émission de mardi dernier, le 1er septembre, c’est Roselyne Bachelot qui se fait décortiquer par Touche pas à mon poste.

TPMP va faire des remarques cinglantes sur la conduite de Roselyne Bachelot

Roselyne Bachelot est aujourd’hui la ministre de la Culture depuis le dernier remaniement ministériel. Mais cela fait bien plus longtemps qu’elle fait partie de la classe politique française. En effet, déjà de 2002 à 2004, sous Jacques Chirac, Roselyne Bachelot était ministre de l’Écologie et du Développement durable. Puis, sous Nicolas Sarkozy, elle était ministre de de la Santé et des Sports et enfin, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. TPMP ne saurait ignorer qui est cette femme politique. En effet, même si cela était le cas, depuis son nouveau poste de ministre Roselyne Bachelot est bien trop sur le devant de la scène pour perte ignorée.

Roselyne Bachelot devient alors forcément un des sujets incontournables qui vont aborder Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que TPMP ne sera pas tendre avec la ministre actuelle de la Culture. D’autant que cela est assez compréhensible qu’elle fasse son possible pour se rendre présentée. En effet, la culture est mise par la crise sanitaire. La pandémie interdit les rassemblements et reporte les événements artistiques et culturels en tout genre. Spectacles, pièce s de théâtre et concerts sont annulés ou reportés, les uns après les autres. Cependant, Roselyne Bachelot en fait peut-être un tout petit peu trop.

Un jeu qui prend des proportions que seule C8 sait assumer

Dans Touche pas à mon poste, les chroniqueurs vont s’attarder sur quelques apparitions télévisées de la ministre. Et ils vont bien s’amuser de constater qu’elle participe à l’émission de Cristina Córdula. En effet, Roselyne Bachelot est candidate dans Les Reines du shopping et Touche pas à mon poste ne va pas la rater. Les téléspectateurs aussi sont sous le choc de la voir rejoindre la télévision de la sorte.

En revanche, pour être tout à fait honnête, Roselyne Bachelot n’avait pas encore été nommée ministre lors des tournages. Cela est donc d’autant plus cocasse pour les chroniqueurs de Cyril Hanouna. En effet, une ministre ne se permettrait pas de participer à ce genre d’émissions. Il était donc couru d’avance que Roselyne Bachelot allait entendre parler de cela. Elle participait donc simplement en son nom et pour tenter de remporter 10 000 euros pour une association. Ses adversaire de la semaine étaient elles aussi des personnalités connues. Il s’agissait de Julie Zenatti, de Julia Vignali, d’Emmanuelle Rivassoux et d’Hapsatou Sy.

Roselyne Bachelot connaît les mécaniques des émissions telles que TPMP

Enfin, il faut savoir que Roselyne Bachelot a été animatrice de radio et de télévision en dehors de sa carrière politique. Alors, la question que Cyril Hanouna pose dans TPMP est assez simple. Il s’agit de savoir si la ministre de la Culture a encore sa place dans les émissions de télévision. En effet, il n’est pas possible de porter deux casquettes lorsque l’on fait partie de l’équipe des décisionnaires de l’État. Un besoin de reconnaître les notions de cohérence et d’exemplarité existe. Le public aura en effet du mal à prendre au sérieux une personnalité politique si elle participe à des jeux télévisés.

Touche pas à mon poste comprend parfaitement e phénomène et décide donc d’aborder ce sujet dans son émission. Soulignant d’abord que Roselyne Bachelot n’était pas ministre en exercice lors des tournages. Et ensuite, qu’elle participait au nom d’une association. Mieux encore, l’issue de cette semaine de compétition dansLes Reines du shopping s’est soldée par un très bel élan de solidarité. En effet, la gagnante était Hapsatou Sy mais elle choisit de partager les 10 000 euros de gains à part égale avec ses adversaires.

Une victoire solidaire dans Les Reines du shopping

TPMP savait donc pertinemment qu’en cassant du sucre sur le dos de Roselyne Bachelot, cela ne lui ferait pas très mal. Elle qui est une habituée de la télévision, de la radio et des procédés du divertissement, il était évident qu’elle comprenne clairement les intentions de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs. Aussi, depuis qu’elle a pris ses fonctions de ministre de la Culture, elle n’apparaîtra plus à la télévision que pour assumer ses fonctions. En effet, comme le soulignait TPMP, la classe politique ne saurait se défaire de son statut, même le temps d’une soirée. Les responsabilités et les enjeux sont trop grands pour risquer sa réputation.