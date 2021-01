TPMP : Stéphane Plaza fait une déclaration enflammée à une chroniqueuse, il craque!

Dans TPMP, tous les secrets sont dévoilés ! Et cette émission du 7 janvier ne fait pas exception à la règle. En effet, Cyril Hanouna a révélé un secret inédit concernant Stéphane Plaza.

Ce début d’année a été un mouvementé pour l’équipe de « Touche Pas A Mon Poste ». En seulement quelques jours, le Trublion a de C8 a réussi à faire parler de lui grâce aux nombreuses informations qu’il a reçu sur son plateau. Outre l’étude qui le faisait passer pour « semblable à Jésus », Cyril Hanouna a déjà fait le buzz avec sa parodie vidéo parodie où Arthur s’est fait abattre. Mais comme toujours, son passe-temps favori est de faire des petites blagues à ses collaborateurs.

Ce 7 janvier dernier, c’est l’une de ses chroniqueuses qui sera gênée d’apprendre une révélation inédite de la part de Cyril Hanouna. En effet, ce dernier aurait découvert un message de Stéphane Plaza lui avouant un « amour secret ». De qui l’animateur de « Recherche d’appartement ou maison » est-il amoureux ? Nous avons fait le point pour vous !

Il est au cœur de l’actualité !

2021 semble propices aux affaires de Stéphane Plaza. Alors que ce dernier avait été obligé de faire une pause à la suite du confinement, il a déjà repris le travail depuis quelques temps. L’arrivée de Jeanfi Janssens dans son émission « Recherche Appartement ou Maison » a notamment fait le buzz il y a quelques jours. Et l’animateur de M6 ne compte pas s’arrêter là. Il a également fait preuve de grande concentration pour ses autres projets.

Mais sur le plan personnel, le doute s’installe. Si Stéphane Plaza déclarait être infiniment heureux durant l’été 2020, les derniers événements ont semés la confusion dans l’esprit de ses fans. Et pour cause, l’animateur aurait déclaré être sous le charme de l’une des chroniqueuses de Cyril Hanouna. Une idylle en vue ? L’animateur de TPMP a tenu à en faire part à ses collaborateurs et ses fans !

Stéphane Plaza sous le charme de Delphine Wespiser !

C’est un message qu’il avait reçu il y a plusieurs mois déjà mais que Cyril Hanouna a tenu à ne dévoiler que maintenant. « C’est pour moi la plus belle femme au monde. Je lui donne tout, même mon âme. » a-t-il déclaré dans son message. De quoi surprendre l’animateur de C8 puisque ce n’est pas tous les jours qu’il reçoit de tels éloges sur ses collaborateurs. Mais Baba est content de dévoiler ce crush que Stéphane Plaza a voulu partager avec toute l’équipe.

La cible de sa déclaration d’amour inédite ? La belle Delphine Wespiser ! La jeune femme est réputée pour être gentille, belle mais surtout très calme. Une personnalité qui se démarque dans l’émission « Touche Pas A Mon Poste ». Mais rappelons que la jeune femme est actuellement en couple. Alors même si elle ne peut donner suite aux déclarations de Stéphane Plaza, elle a tenu à lui faire passer un message à son tour. « Je suis ravie, j’embrasse Stéphane ». Une idylle qui se prépare ? On ne peut qu’attendre la suite !