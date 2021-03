TPMP : Sylvie Ortega aurait-elle tenté de tuer Loana? DE GRAVES ACCUSATIONS dévoilées !

TPMP: Lundi 22 février, Loana a été retrouvée dans un état très grave dans une chambre d’hôtel. Elle se trouvait en effet dans le sud de la France pour le tournage d’un documentaire avec Guillaume Genton. A cause d’une overdose de GHB, elle a été conduite en urgence à l’hôpital.

Lundi 22 février, Loana a en effet repris le chemin de l’hôpital, au grand dam de ses fans. Ces derniers s’inquiètent énormément à son sujet. Car de sa sortie de l’hôpital, Loana a accusé Sylvie Ortega d’avoir tenté de mettre fin à ses jours ! Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons appris ainsi cette nouvelle avec effarement.

Sylvie Ortega amuse la galerie !

Le 2 mars, Sylvie Ortega s’est donc à nouveau rendu sur le plateau de TPMP pour donner sa version des faits. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs se sont moqués d’elle car cette dernière se perdait dans ses expliquations. « La veille, je dis bien ‘la veille’, Loana fait une crise d’angoisse. Je lui donne effectivement deux Xanax de 0,25 mg, ce qui équivaut à un Xanax de 0,5 mg« , a-t-elle ainsi indiqué.

Le ton monte, les insultes fusent

« Vous êtes pharmacienne maintenant ?« , lui a ainsi rétorqué Benjamin Castaldi. Très vite, le ton est en effet monté et les insultes ont fusé. « Votre numéro de victime quand vous insultez les gens… Vous me traitez de fils de p*** sur vos réseaux. Calmez-vous ! Redescendez d’un étage parce que votre numéro n’impressionne personne« , l’a-t-il en effet recadré. Mais Sylvie Ortega ne s’est pas laissée faire : « Je suis une invitée, vous, vous faîtes votre taf. Vous êtes ici, gardez votre place. Et vous n’êtes rien du tout. En fait, vous êtes un c*n, c’est tout. Point final. On en parle de vos soirées ? N’oubliez pas que j’ai eu un mari qui s’appelle Ludovic Chancel« , a-t-elle en effet répondu.

Benjamin Castaldi a ensuite vu rouge une nouvelle fois : « Vous dites n’importe quoi ! Vous êtes une mythomane caractérisée ! Vous n’avez jamais été mariée avec Ludovic Chancel« , lui a-t-il ainsi balancé en direct. Cyril Hanouna a du ainsi intervenir pour éviter une nouvelle interaction.

Des embrouilles à répétitions

Le 23 février dernier, Cyril Hanouna recevait déjà Sylvie Ortega sur le plateau de TPMP. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il y a avait de la tension dans l’air. Benjamin Castaldi a tenu à s’entretenir avec celle qui se considère comme la meilleure amie de Loana. En effet, des rumeurs courent au sujet de l’ex-belle-fille de Sheila.Celle-ci aurait une influence néfaste sur la première gagnante du Loft.

Benjamin Castaldi n’a ainsi pas hésité à dire ses quatre vérités à Sylvie Ortega. « Je vous dis simplement ce qu’on dit de vous. Excusez-moi de vous le dire, vous n’avez pas une bonne image. On vous reproche de fournir de la drogue à des personnalités, notamment à Loana », lui a-t-il ainsi lancé.

« Ce ne sont pas des ‘on-dit’ ! Vous avez écourté sa vie. »

Le pire, c’est que Sylvie Ortega a un lourd passif derrière elle. En effet, son ex-compagnon, Ludovic Chancel, est mort d’une overdose en 2017. Bien renseigné, l’ancien présentateur de Secret Story a alors donné l’exemple de cette autre personnalité. LDpeople s’est beaucoup attristé quand Benji a cité le nom de cette personne. « Dans le cas de Ludovic, ce ne sont pas des ‘on-dit’ ! Vous avez écourté sa vie. Comme on dit à Marseille, vous l’avez poussé du côté où il allait tomber, en le fournissant en drogue, comme on la soupçonne de fournir de la drogue à Loana », a balancé le chroniqueur de TPMP.

« Ma descente aux enfers est due à mon entourage. »

En tous cas, Loana a toujours affirmé que ses problèmes venaient de ses mauvaises fréquentations. Et sa descente aux enfers serait due selon elle à son ex-petit ami. »Les erreurs oui, j’en ai fait plein d’erreurs. (…) Mes erreurs ont été personnelles, comme de mauvaises rencontres. Mon erreur a été de rencontrer mon dernier petit-ami en date. Et de faire confiance trop facilement aux gens. Loft Story a été la chance de ma vie. Ça a changé ma vie en bien. Si je n’avais pas fait cette émission je ne serai pas ce que je suis aujourd’hui. Au contraire, ça a été la chance de ma vie.« , avait-t-elle ainsi confié aux journalistes de Télépro le 6 février dernier.

C’est en tous cas officiel : Loana porte plainte contre son amie Sylvie Ortega. Voici la dernière vidéo de la lofteuse à ce propos :