TPMP: totalement lynché sur les réseaux, Pierre Palmade répond aux critiques !

Le mardi 8 septembre dernier, Pierre Palmade était l’invité de TPMP, la fameuse émission diffusée sur C8. L’humoriste a fait l’objet de violentes attaques sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs ont souligné le fait qu’il était soi-disant ivre sur le plateau de Cyril Hanouna. Pierre Palmade a décidé de répondre à cette mise en cause.

Invité de l’émission de Cyril Hanouna, mardi dernier, l’attitude de Pierre Palmade a choqué de nombreux internautes qui ont fait part de leur malaise sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs fans de l’émission de C8, reprochent au comique d’être venu dans l’émission en étant sous l’effet de l’alcool. Cette hypothèse a enflammé la toile. Comme une trainée de poudre cette rumeur s’est répandue.

TPMP: La réplique de Pierre Palmade

Toutes ces rumeurs n’ont pas plu à Pierre Palmade. L’humoriste a pris la décision de répondre à toutes ces informations qui circulaient sur la toile. Le comique a décidé de faire une mise au point en direct durant la soirée. Pierre Palmade a indiqué « qu’il était tout simplement impressionné d’être sur le plateau » et que « dès qu’il faisait une chose un peu folle sur un plateau de la télévision, on lui reprochait d’être ivre ». Ces explications n’ont visiblement pas convaincu les internautes. C’est même le contraire qui s’est passé. Les téléspectateurs ont continué à souligner l’attitude déconcertante de l’humoriste sur le plateau.

Pierre Palmade souffrait d’une conjonctivite

Pierre Palmade, face à l’ampleur du lynchage dont il a été victime sur les réseaux sociaux, l’humoriste a même posté un message au cœur de la nuit. « La conjonctivite n’a rien à voir avec la défonce et l’alcool… Je dis ça aux blaireaux qui m’ont déclaré ivre et drogué sur le plateau de TPMP ! Eh bien non mes yeux étaient rouges et moi j’étais intimidé et joyeux d’être là ! Je peux vous dire que vous ne m’avez jamais vu ivre et défoncé ! », indiquait le comique pour faire taire ses détracteurs. Et de finir par ces mots : « Mais bon j’ai fait des confidences sur mon passé turbulent alors les ploucs s’en donne à cœur joie ! Vous m’avez gâché la fête ! ».

Pierre Palmade : une vie tortueuse

La vie de Pierre Palmade ne fut pas un long fleuve tranquille. Dans les années 1990, l’humoriste a connu la gloire grâce à un One Man Show. Il remplissait alors les salles et passait régulièrement à la télévision. Il a connu la gloire, la notoriété et l’argent. Il a eu beaucoup de mal à gérer cette situation et a eu tendance à se mettre à boire. Au niveau sentimental, la vie de Pierre Palmade fut aussi une forme d’errance. Après plusieurs années compliquées, l’homme tente de se reconstruire. Pour cela, il a décidé de quitter Paris pour trouver une forme d’apaisement et de quitter ses vieux démons. Mais les critiques restent vives.