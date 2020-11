TPMP: Un chroniqueur de Cyril Hanouna, balancé aux flics, il se retrouve en garde à vue

Depuis plusieurs années, Cyril Hanouna régale ses fans dans TPMP. Et ce succès, il le doit également à ses nombreux chroniqueurs. Si la plupart sont issus du monde la télé, Raymond était lui un inconnu total. À la base, chauffeur-livreur, l’anonyme a rapidement tissé des liens avec le présentateur de C8. Même si à une époque, Raymond a connu quelques problèmes. Il s’est aussi retrouvé à de nombreuses reprises en garde à vue à cause du présentateur de C8.

Cyril Hanouna : son chroniqueur Raymond derrière les barreaux

Un chroniqueur qui n’a pas sa langue dans sa poche

Depuis son arrivée sur le plateau de TPMP, Raymond se fait régulièrement remarquer. Car pour lui, il n’est pas question d’utiliser la langue de bois. Lorsqu’il a un message à faire passer, c’est toujours de manière très cash. Comme il aime le répéter, il est ancré dans la vie réelle. Jamais, il ne s’est fait éblouir par les paillettes de la télévision. Travailleur acharné, Raymond a le sens des valeurs. Alors quand quelque chose lui déplaît, il ne prend pas de gants.

D’ailleurs, l’une de ses dernières sorties a été très remarquée. Le chroniqueur de Cyril Hanouna n’a pas hésité à s’en prendre à Nicolas Bedos dans une de ses émissions. Il reproche à l’humoriste d’avoir eu des positions dangereuses au sujet de la pandémie. Mais Raymond est capable de flinguer dans tous les sens. Pour preuve, l’humoriste et chanteuse Camille Lellouche en a également pris pour son grade au début du mois de novembre. En effet, Raymond reproche à toutes ces stars de ne pas adopter le comportement adéquat durant ces temps difficiles. Chaque intervention de Raymond est donc toujours un grand événement. Et ça, il le doit Cyril Hanouna qui lui a donné sa chance. Pourtant, l’emblématique présentateur de C8 n’a pas toujours été tendre avec lui.

TPMP : Raymond balancé aux flics !

Ce mardi 17 novembre, Cyril Hanouna a évoqué sa rencontre avec le chauffeur-livreur devenu aujourd’hui une star de la télé. À l’époque, Raymond n’hésite pas allez trouver Cyril Hanouna pour lui demander du travail. Mais jamais il ne pensait qu’un jour cela puisse se faire. À sa grande surprise, le trublion du PAF l’appelle. Et en effet, Cyril Hanouna l’engage à la radio. En charge de réaliser des défis pour le programme radiophonique, Raymond a connu de grands moments de solitude à cause de son patron.

Comme il l’explique dans cette dernière émission de TPMP, il a même été balancé aux flics. ” Quand je partais faire mes défis, ils appelaient la police pour dire ‘ il y a un mec qui fout le bordel dans un bar avec une fausse livraison, il y a des coqs, des poulets, il faut l’intercepter ‘”. Pire, Cyril Hanouna et ses équipes donnaient même la description du camion conduit par Raymond et la plaque d’immatriculation. ” Je ne comprenais pas quand je voyais débarquer les flics, je me disais on m’a balancé, faut que je raccroche. Je ne comprenais pas “. À la suite de ces dénonciations. Raymond a donc dû subir plusieurs gardes à vue. Mais malgré ce traquenard, Raymond ne semble pas en tenir rigueur à Cyril Hanouna. D’ailleurs, l’évocation de ce souvenir dans TPMP a bien fait rire les deux comparses.