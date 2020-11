TPMP : un chroniqueur ruiné, il dévoile comment il s’est méchamment endetté

TPMP c’est une large équipe de chroniqueurs de tous horizons, menée par un animateur incontournable, Cyril Hanouna. Dans la bande, il y a des personnalités que le public de C8 découvre grâce à TPMP. Mais il y en a d’autres qui sont des figures bien connues de la télévision. C’est le cas notamment de Benjamin Castaldi. Il était animateur avant de rejoindre la bande des chroniqueurs de TPMP. C’est d’ailleurs lui qui présente l’émission de Cyril Hanouna tous les vendredis soirs. Pour “redescendre” ainsi d’un poste d’animateur à celui de chroniqueur, des fans de TPMP imaginaient que Benjamin Castaldi pouvait avoir des problèmes d’argent. Et bien ils ne se sont pas trompés et le chroniqueur ne le cache plus.

TPMP rassemble la crème des chroniqueurs autour de Cyril Hanouna

Benjamin Castaldi était un animateur phare de la télévision avant de rejoindre TPMP en tant que chroniqueur. Il était l’incontournable animateur du Loft Story notamment. Mais aussi de La Nouvelle Star ou encore de Secret Story. Sur M6 d’abord, puis sur TF1, celui qui remplace Cyril Hanouna dans TPMP le vendredi soir a-t-il changé de plan de carrière ? Interviewé dans Non Stop People, Benjamin Castaldi se rappelle de ses heures de gloire. Il n’hésite pas à confier ensuite que sa situation financière est tout simplement une catastrophe actuellement.

Lors d’une précédente émission de TPMP, Benjamin Castaldi avait avoué qu’à l’époque où il était animateur pour de grandes émissions, il gagnait très bien sa vie. Chez TF1, il gagnait plus d’un million d’euros par an ! Entre 1,3 et 1,7 millions d’euros à l’année plus précisément. Mais alors, comment avec de telles sommes empochées, le désormais chroniqueur de TPMP peut-il être en difficulté financière ? Benjamin Castaldi serait-il un flambeur ? Lui qui est pourtant père d’une famille nombreuse, ce ne serait vraiment pas raisonnable.

En réalité, il a malheureusement été victime d’une arnaque phénoménale. Pensant investir dans l’immobilier, il va se retrouver simplement lésé de son argent. L’arnaque prenait place en 2003 et le chroniqueur de TPMP n’a pas encore reçu gain de cause vis-à-vis de la justice. Ainsi, lorsque le journaliste de Non Stop People lui suggère de demander une augmentation à Cyril Hanouna, Benjamin Castaldi rétorque que cela sera loin de suffire. Pour le sortir des ennuis, il faudrait qu’il puisse gagner au loto dit-il.

Des difficultés financières très importantes, voire insurmontables

Un coup dur pour l’ancien animateur des premières émissions de télé-réalité. Travailler des années pour amasser de quoi réaliser des projets fous pour finalement finir par se faire arnaquer. De quoi déprimer n’importe qui au plus haut point. Heureusement, Benjamin Castaldi a sa famille sur qui compter et son travail pour lui donner un but. Dans TPMP, il semble s’épanouir et la télévision n’est pas un domaine qui lui est étranger. Peut-être qu’avec le temps il pourra retrouver une place d’animateur sur le long terme ? En attendant, Benjamin Castaldi devra faire avec ses problèmes d’argent. Mais cette histoire risque d’en surprendre plus d’un !