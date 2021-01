TPMP : un chroniqueuse dévoile les gestes déplacés d’un avocat célèbre, il lui a mis la main entre les jambes !

TPMP est sur tous les fronts quand il s’agit de l’actualité brûlante. Tous les sujets sont évoqués et débattus par les équipes en plateau. Cyril Hanouna anime les discussions et elles sont parfois vives et douloureuses. C’était le cas ce 19 janvier lorsqu’Isabelle Morini-Bosc évoquait une agression. En effet, TPMP revenait sur une déclaration de Karima Charni et cela a rappelé des souvenirs désagréable à la chroniqueuse. LDPeople vous explique tout.

TPMP accueille le témoignage d’une chroniqueuse sur des agressions

TPMP se compose de différents chroniqueurs. En plateau, ils sont une dizaine mais ils sont très nombreux à se relayer. L’une des plus présentes n’est autre qu’Isabelle Morini-Bosc. Et avec ses nombreuses années d’expériences, son témoignage est d’autant plus glaçant. En effet, alors que TPMP revenait sur les déclarations terribles de Karima Charni, journaliste sur LCI aujourd’hui, Isabelle Morini-Bosc l’a soutenue. Elle exerçait dans l’émission Lovin’Fun sur Fun Radio. Faisant partie d’une équipe exclusivement composée d’hommes, elle a eu à faire à des comportements déplacés récurrents. Nous n’étions pas encore à l’époque de “Me Too” et les questions de harcèlements étaient bien souvent tues et cachées. Karima Charni souffrait de l’ambiance délétère qu’elle devait supporter au travail. La jeune femme expliquait les détails de son mal-être à Evelyne Thomas chez Non Stop People. Elle avait perdu 11 kilos en trois semaines tant elle se sentait mal.

Lorsque cette interview bouleversante est évoquée sur le plateau de TPMP, Isabelle réagit. En effet, les chroniqueurs débattent librement des sujets sous la direction de Cyril Hanouna. Quand la chroniqueuse a alors la parole, elle évoque elle aussi un terrible passé. Elle explique ainsi que toutes les femmes qui sont dans un milieu d’hommes ont forcément dû faire face à des avances malvenues et à des gestes déplacés. Non seulement elle croit donc sur parole au témoignage de Karima Chari mais elle est persuadée que beaucoup de femmes n’ont pas encore pris la parole sur le sujet. Son premier argument étant son expérience personnelle. Car bien qu’elle n’en ait jamais parlé auparavant, elle a subi des situations indicibles et violentes.

Un terrible souvenir pour Isabelle Morini-Bosc

Isabelle Morini-Bosc raconte alors qu’un avocat, marié et père de famille, a tenté de passer sa main entre ses cuisses lors d’un déjeuner. LDPeople vous prévient, ce récit fait froid dans le dos. Elle a été contrainte, pour éviter le scandale, de serrer les jambes afin de bloquer sa main. Pour elle, les mains baladeuses sont le lot de toutes les femmes dans le monde du travail. Et d’autant plus avant la naissance du mouvement “Me Too”. Cet homme avait même pris les devants et réservé une chambre l’hôtel mais Isabelle Morini-Bosc ne l’y a pas suivi. La chroniqueuse de TPMP taira le nom de cet avocat célèbre. Mais elle offre un témoignage sidérant de la conduite de certains hommes. D’autant plus sidérant qu’il semble que cela puisse être “normal” à l’époque.

La chroniqueuse de TPMP exerce aujourd’hui un métier dans lequel elle est entourée d’amis. Mais son témoignage rappelle à la vigilance et au courage de la prise de parole.