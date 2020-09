TPMP: Une chroniqueuse a voulu résister à un homme et a été poignardée en peine rue !

Ce mardi 22 septembre, sur le plateau de TPMP, Isabelle Morini-Bosc a raconté avoir été poignardée en pleine rue par un homme “furieux” qu’elle lui « résiste »

Ce mardi 22 septembre, Isabelle Morini-Bosc, 63 ans, a répondu avoir été agressée dans la rue par un homme.

La journaliste aurait été poignardée dans une rue par un homme extrêmement “furieux” qu’elle lui « résiste ». Elle a même dévoilé l’énorme cicatrice sur le bras témoignant de ce triste événement. Gilles Verdez et les autres chroniqueurs autour de la table ont été réellement choqués.

C’est Cyril Hanouna, ce soir là, qui a souhaité faire un tour de table des agressions subies, dans Touche pas à mon Poste.

Il est revenu sur les déclarations de Matt Pokora et a demandé à ses chroniqueurs si eux aussi avaient déjà été victimes d’un fan un peu trop pesant.

TPMP

En effet le chanteur Matt Pokora, qui avouait tout récemment avoir été harcelé par une fan « déséquilibrée”. Il avait, à cette occasion déposé une main courante dans la crainte que cela dégénère.

“Elle avait envoyé des menaces à mon frère ou je ne sais qui sur les réseaux”, a-t-il raconté sur RTL, samedi dernier. Cette dernière a même réussi à retrouver son adresse : “Elle a sonné deux-trois fois chez mon voisin vers 1h du matin, pensant que c’était chez moi. Il n’en pouvait plus, il a dit qu’il allait appeler les flics… Ca m’est arrivé une fois un truc comme ça.”

Franchement, ce n’est pas l’hystérie dans les concerts“, a assuré Matt Pokora au micro de RTL. “Celles qui me suivent depuis le début viennent avec leurs enfants. Maintenant le public est vraiment de 7 à 77 ans, l’album de Claude François [le disque de reprises My Way, sorti en 2016, Ndlr] m’a amené une autre génération, plus âgée”, s’est réjoui le chanteur, qui “préfère avoir un public qui écoute, plutôt qu’un public qui crie non-stop ».

En effet, celui qui a connu le succès avant l’âge de 20 ans, en remportant la victoire de l’émission Popstars en 2003 avec le groupe Linkup, puis avec son premier album solo, a vu son public changer au fil des ans. Matt Pokora est ravi que les groupies hurlantes de ses débuts aient laissé place à des fans plus respectueux.

Isabelle Morini-Bosc,a récemment critiqué les « mauvais choix » de l’ancienne candidate de télé-réalité, Loana. « Je ne suis pas d’accord sur le fait que tout le monde l’a laissé tomber. D’abord, elle a été prise en main par un éditeur puis après elle a fait tous les mauvais choix, j’y peux rien ! A un moment donné, tu peux pas lui tenir la main en permanence ! Elle préférait la nuit au jour, elle avait pas un sens inné du garçon qu’il lui fallait. Elle aime bien les mauvais garçons, ça ne lui a pas réussi. Donc, on ne peut pas dire que tout le monde a laissé tomber Loana ! », a-t-elle déclaré. Des propos qui n’ont pas plu à Bernard Montiel et à Benjamin Castaldi.