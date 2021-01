TPMP: une chroniqueuse envisage de participer à une émission pour trouver l’amour

TPMP est une émission qui brasse des dizaines de chroniqueurs différents. Les fans de TPMP ont même leurs favoris et ne se privent pas de le faire savoir sur les réseaux sociaux. Parmi la joyeuse bande de Cyril Hanouna, l’une des chroniqueuses à participer à Ça commence aujourd’hui pour faire part de son témoignage. Elle a donc rejoint le plateau de France 2 et de Faustine Bollaert pour expliquer qu’elle n’a pas encore trouver sa moitié et désespère que cela arrive. Heureusement, la chroniqueuse de TPMP va rencontrer des personnes au parcours atypique. Et cela lui permet d’envisager tenter une émission de télévision pour trouver l’âme sœur. LDPeople vous explique tout.

Danielle Moreau, chroniqueuse chez TPMP, se rend sur France 2 pour témoigner

La chroniqueuse de TPMP qui s’est rendue sur France 2 c’est Danielle Moreau. Journaliste de 57 ans, ses chroniques sont rodées. Elle apparaît la première fois chez TPMP en 2018, en tant qu’invité et spécialiste des médias. Il ne faudra pas longtemps pour qu’elle intègre l’équipe ensuite. Aujourd’hui, elle est l’une des chroniqueuses récurrente de l’émission de Cyril Hanouna sur C8. Et ce jeudi 14 janvier, elle participait donc à l’émission de Faustine Bollaert, Ça commence aujourd’hui. Le thème du jour était “Ils ont d’abord été fans avant de tomber amoureux”. Mais Danielle Moreau faisait face aux invités. Son témoignage était celui de quelqu’un qui perd espoir de trouver l’amour.

L’animatrice de France 2 a alors tenté de la faire relativiser. Tant et si bien que la chroniqueuse de TPMP avoue envier les personnes qui trouve leur moitié dans des émissions de télévision. En effet, Danielle Moreau ne cache pas avoir vu des gens formidables dans les profils des célibataires de L’amour est dans le pré. Et que parfois, elle se verrait bien tenter sa chance. Après tout, rien n’est impossible ! Comme le dit si bien Faustine Bollaert : “l’amour peut frapper absolument à tout âge”. Et elle est bien placée pour le dire ! Car dans son émission, des histoires improbables de rencontres qui font basculer la vie existent bel et bien. De quoi faire sourire la chroniqueuse de TPMP.

La recherche de l’amour n’a pas d’âge

Danielle Moreau va-t-elle alors sauter le pas ? Pourra-t-elle oser se mettre en danger et tenter de trouver l’amour ? La chroniqueuse de TPMP regrette de ne pas avoir su saisir sa chance quand elle en avait l’occasion. Car, comme elle l’explique sur France 2, elle a toujours eu besoin d’admirer la personne pour se projeter avec elle. Mais à présent, elle reconnaît que cela lui a fermé beaucoup de portes. En effet, elle accueille dorénavant l’idée de se projeter d’une autre manière. L’admiration peut venir ensuite après tout. LDPeople vous avoue volontiers qu’il y a de fortes chances que Danielle Moreau soit devant sa télé pour la nouvelle saison de L’amour est dans le pré. Peut-être que la chroniqueuse de TPMP osera participer pour une édition suivante ? C’est tout le mal que nous lui souhaitons.

Danielle Moreau semble prête à casser ses codes et ses schémas afin de trouver la perle rare. Son métier de journaliste pourra peut-être l’y aider, qui sait ?