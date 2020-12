TPMP: une chroniqueuse fait des révélations sur Valéry Giscard d’Estaing, quelques heures après sa mort

Sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna a donné la parole à Isabelle Morini-Bosc. La chroniqueuse a raconté sa rencontre avec l’ancien chef de l’Etat Valéry Giscard d’Estaing. Une confidence qui n’est pas passée inaperçue…

Le 2 décembre 2020, la France entière rendait hommage au 5ème président de la 5ème République. Disparu à l’âge de 94 ans, il aura été l’homme du TGV, de la relance nucléaire, mais aussi du minitel, au détriment d’internet et de TPMP qui sera finalement développé par les Américains.

Hospitalisé pour insuffisance cardiaque, l’homme d’Etat a rendu son dernier souffle à Authon, dans le Loir-et-Cher, entouré de ses proches. Valéry Giscard d’Estaing laisse derrière lui quatre enfants et son épouse Anne-Aymone Sauvage de Brantes, qu’il avait épousé en 1952. Mais ce n’est pas ce que Cyril Hanouna a évoqué sur le plateau de TPMP.

“Giscard aurait toujours rêvé d’une Marylin”

Il faut savoir que pendant longtemps, on a affublé Valéry Giscard d’Estaing du surnom “Valéry Folamour”. Le biographe George Valance, auteur de VGE, une vie, évoque le côté dragueur assumé de ce chef d’Etat : “Ce grand séducteur aura eu toute sa vie une faiblesse pour les actrices. Pour les actrices comme pour les princesses et autres duchesses. Et pour les journalistes. Son goût pour les jolies femmes est si connu qu’un journal parisien lui affecte l’une de ses plus belles collaboratrices qui n’a de compétences ni en politique, ni en économie. “Il aime ce qui brille”, commente Jean d’Ormesson. C’est “son syndrome Kennedy”, dit un de ses proches, pour qui Giscard aurait toujours rêvé d’une Marylin“, écrit ainsi George Valance sans détour.

“Je ne peux pas le laisser tout seul un soir”

Plus loin dans son livre, on découvre même qu’un ami de Valery Giscard d’Estaing, du nom de Michel Poniatowski,devait le chaperonner pour l’empêcher de faire n’importe quoi : “Bien avait son arrivée à l’Elysée, les aventures de Valéry sont connues. Y compris du Général de Gaulle qui s’irrite parfois de ne pouvoir joindre son ministre des finances. C’est Michel Poniatowski qui sert alors de paratonnerre. Michel qui veille également que son ami ne s’égare pas trop. Lors de la campagne présidentielle de 1979, il confie à Roger Chinaud : “Je ne peux pas le laisser tout seul un soir”, peut-on ainsi lire. Chez LDpeople, on a pour le moins été surpris !

Alors, ce jeudi 3 décembre, sur le plateau de TPMP, la discussion tournait bien évidemment autour des frasques de VGE. Les chroniqueurs ont énumérés les relations présumées de l’ancien chef d’Etat avec Lady Diana, l’actrice Marlène Jobert ou encore Brigitte Bardot. Et une information nous a tous surpris à la rédaction de LDpeople ! Car une chroniqueuse de TPMP a même rencontré en personne Valéry Giscard d’Estaing !

En effet, Isabelle Morini-Bosc a raconté avoir fait un trajet en voiture de plus de 100 kilomètres avec lui. L’ancien chef de l’État aurait alors tenté de la séduire. Il aurait tellement parlé qu’elle n’aurait pas pu placer un mot ! Mais l’expérience n’a pas été désagréable. Isabelle Morini-Bosc a même indiqué qu’elle aurait pu envisager une histoire avec lui.