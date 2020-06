TPMP: Une chroniqueuse phare nous raconte le drame de sa vie en détail

TPMP: Christine Kelly est aujourd’hui une femme comblée. Que ce soit en amour, ou à la télévision, tout se passe pour le mieux. Mais la journaliste reste marquée à jamais par la mort de ses jumeaux à six mois de grossesse. Explications.

Le drame de sa vie

La vie de Christine Kelly n’a pas été facile. Avec un père alcoolique et une mère violente, la chroniqueuse de Cyril Hanouna (TPMP) n’a jamais eu la possibilité de s’épanouir durant sa jeunesse au contraire : « Sous le soleil, les coups pleuvent, confie-t-elle. Ma mère me frappe. Pour un oui, pour un non. Une assiette mal lavée ou une note insuffisante à l’école. Toujours 25 coups de ceinture. N’importe où sur le corps. (…) Je me sens abandonnée ou séquestrée selon les moments« .

Si ces moments de douleur auraient pu mal tourner, le drame de sa vie remonte à 2001 lorsqu’elle perd ses jumeaux après six mois de grossesse : « Ça a été une expérience douloureuse et j’ai divorcé, car je voyais en mon mari la présence de ces enfants. Étant croyante, je savais que Dieu avait un autre plan pour moi . J’ai eu la chance de voir les bébés avant qu’on ne les emmène, ce qui m’a permis de faire le deuil » a-t-elle notamment expliqué.

Voir cette publication sur Instagram Se tartiner avec des rouges à lèvres…. Ça c’est mon week end Une publication partagée par Christine Kelly (@christine_kellylea) le 27 Juin 2020 à 4 :59 PDT

Elle précise ensuite son propos en expliquant pourquoi elle n’avait pas pu continuer sa vie avec son mari : « Cette perte a été la cause de notre rupture avec Pierre, après dix ans de mariage. Il y avait ces bébés fantômes dans notre couple. Je ne me voyais pas ensuite porter un enfant dans mon ventre. Mais on s’est séparés en bons termes ». Mais finalement l’autre plan de Dieu pour Christine Kelly se prénomme Léa qui a pu lui faire passer d’une immense tristesse à un bonheur absolu.

Un miracle après le drame

Après la perte de ses jumeaux, Christine Kelly de TPMP a pu adopter une petite fille, ce qui lui a permis de donner un nouveau ses à sa vie : « Je n’ai jamais été aussi heureuse de ma vie. (…) Je ne savais pas qu’un tel bonheur pouvait exister. Tout a un sens différent. Le fait d’avoir eu ma fille tardivement, à 45 ans, me donne une dimension de puissance, un bonheur indescriptible ».

Et ce miracle de la maternité, Christine Kelly de TPMP veut en profiter le plus possible et même si elle est protectrice et câline, elle ne veut pas laisser tout passer : « Je suis protectrice, câline, à l’écoute mais stricte. Pour son bien, je ne laisse rien passer et pose des limites. J’ai trois objectifs : développer ses capacités d’adaptation, qu’elle maîtrise ses émotions et soit déterminée. Je me fous qu’elle ait le bac : si elle a ces trois qualités, elle réussira dans la vie ».

Rencontre avec des collaborateurs de ⁦@ENGIEgroup⁩ qui s’engagent à donner des fournitures scolaires aux familles monoparentales. ⁦@FondationEngie⁩ pic.twitter.com/mRGiUpoJ4u — Christine KELLY (@christine_kelly) September 10, 2019

Il faut dire que la maternité a changé totalement la jeune femme, qui veut prendre soin d’elle pour pouvoir être toujours la pour sa fille Léa : « Avant, j’avais une liberté totale, la vie ne comptait pas, je n’avais pas peur de mourir. (…) Maintenant, je m’occupe de ma santé pour elle. Elle est ma priorité. Et je suis très maternelle. Elle a décuplé mon énergie ».