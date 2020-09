TPMP: “Une pépite”, “magique”, le nouveau protégé de Cyril Hanouna fait l’unanimité sur le web !

En cette période de rentrée, il faut s’habituer aux nouvelles recrues à l’antenne. Ce mardi 1er septembre, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Patrick Chanfray a fait ses premiers pas en tant que chroniqueur de l’émission en présentant sa pastille “Le JT après le JT”. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a vite défrayé la chronique !

Pour cette nouvelle saison de Touche pas à mon poste sur C8, Cyril Hanouna a déchaîné les passions ! Ce lundi 31 août, c’était la reprise de ce programme qui connaît des détracteurs depuis son lancement. Le Conseil Supérieur s’est penché sur son cas pour de fausses annonces faites à l’antenne, la Grande Darkha de Cyril Hanouna a été accusée de plagiat, Cyril Hanouna et son chroniqueur Gilles Verdez ont été mis en examen pour “pour “imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la société Sony Pictures Television Production France”. Bref, les affaires se multiplient et les polémiques ne s’arrêtent jamais ! Cela va parfois jusqu’à des condamnations comme celle de Cyril Hanouna et de C8, condamnées à payer 12 000 euros à Karine Ferri pour avoir diffusé des photos de nu de l’animatrice de TF1, photos pourtant interdites de diffusion par la justice. Vous l’aurez compris, Cyril Hanouna est prêt à tout pour faire du buzz!

Dans sa chronique intitulée “Le JT après le JT”, Patrick Chanfray diffuse des images insolites que lui et ses équipes ont trouvé sur internet. Comme d’habitude, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont morts de rire. Certains téléspectateurs sont déjà fans et adorent ses répliques. Les compliments se sont répandus comme une traînée de poudre sur twitter. Patrick Chanfray a été comparé à une “pépite”, a été jugé “excellent” ou a encore été qualifié de “magique”. Quant aux plus fidèles fans de Touche pas à mon poste, ils ont même trouvé que Patrick Chanfray ressemblait comme deux gouttes d’eau à Bertrand Chameroy, ancien chroniqueur de l’émission lui aussi.

Loin de faire l’unanimité

En dehors de la communauté de “fanzouzes”, les critiques ont également fusé. Les internautes ont été en effet nombreux à critiquer la lourdeur de Patrick Chanfray et ses photos qui étaient d’après eux du “réchauffé” et du “déjà-vu” à la télévision.

Ce n’est pas la première fois que le concept de TPMP se fait démonter. La chroniqueuse Sophia Aram a dépeint Cyril Hanouna comme « un gourou des temps modernes […].” Elle a analysé en détail le concept de l’émission pour ensuite expliquer ceci : “Comme tous les gourous, il a abandonné son identité civile pour un titre : lui se fait appeler « Baba », par des adeptes à qui il accorde en retour le titre de « Fanzouzes », s’octroyant par là même une figure paternelle en échange d’une reconnaissance qui prend la forme d’une assignation au statut de fan. […] Comme tous les adeptes, les fanzouzes n’existent que dans l’adoration et la défense de leur gourou face aux critiques qui ne peuvent que renforcer leur motivation à le défendre, en insultant ceux qui oseraient le critiquer. On est « avec » Baba ou « contre » Baba”. D’après Sophia Arama, les « séances d’humiliation et de torture psychologique” vis-à-vis de certains chroniquers feraient partie de cette mégalomanie des temps modernes. Et vous, êtes-vous avec ou contre Baba ?