TPMP: Xavier Dupont de Ligonnès toujours en fuite? Son meilleur ami témoigne pour qu’il soit débusqué

TPMP avait un invité bien particulier en plateau le 21 octobre dernier. Il s’agissait de l’écrivain Bruno de Stabenrath, qui n’est autre que l’ancien meilleur ami de Xavier Dupont de Ligonnès. Bruno de Stabenrath vient de publier son ouvrage, L’ami impossible, dans le quel il évoque sa relation avec le présumé meurtrier en cavale. Mais pour lui, il ne s’agit pas de présomption. Sur le plateau de TPMP, il va alors faire des révélations surprenantes et désigner différents lieux où Xavier Dupont de Ligonnès pourrait se cacher.

TPMP ou Touche Pas à Mon Poste a l’habitude d’inviter des personnes qui ont toujours de forts témoignages à partager. Quelques soient les domaines, les sujets brûlants de l’actualité sont décortiqués par Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs. L’affaire Xavier Dupont de Ligonnès c’est l’assassinat tragique de toute une famille. Agnès et ses quatre enfants, Anne, Benoît, Arthur et Thomas sont retrouvés, le 21 avril 2011, sans vie dans leur maison nantaise. Mais le mari et père de cette famille reste introuvable depuis le 15 avril 2011. Depuis cette date, les enquêtes s’essoufflent à tenter de le retrouver. Car il est en effet le principal suspect pour les meurtres des membres de sa famille.

Bruno Stabenrath, en direct sur TPMP, ne mettra pas en doutes les soupçons qui pèsent sur le fugitif. Alors qu’au moment de la révélation des meurtres le doute existe quant à l’auteur des crimes, Bruno Stabenrath déclare donc qu’il est persuadé de la culpabilité de son ancien ami. Effectivement, l’écrivain souhaite faire confiance à son intuition. Et cette même intuition le pousse à croire que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours en vie. Beaucoup le pensent mort mais l’invité de TPMP estime qu’il se cache dans un autre pays que la France.

Cyril Hanouna et ses chroniqueurs vont interrogés Bruno Stabenrath sur ses doutes. L’écrivain expose alors plusieurs thèses. La première voudrait que son ancien meilleur ami soit en Thaïlande. En effet, la Thaïlande est un pays dans lequel il ne sera pas extradé si il est retrouvé par les forces de l’ordre. Mais, comme il le déclare dans TPMP, son ancien meilleur ami pourrait aussi se trouver en Amérique du Sud ou bien en Australie.

Le public de TPMP était abasourdis par les déclarations de Bruno Stabenrath. Il a l’air si sûr de lui que cela est pour le moins déconcertant. Mais dans sa démarche. L’ancien ami de Xavier Dupont de Ligonnès souhaite avant tout comprendre pourquoi de tels actes ont été perpétrés. Et surtout comment son ancien ami a pu basculer et devenir “l’assassin de sa propre famille”.

