Très mauvaise nouvelle pour Brigitte Macron: le président de retour à l’Elysée pour Noël « les festivités seront très studieuses »

Le président de la République va pouvoir sortir de l’isolement pour les fêtes. Une bonne nouvelle pour Brigitte Macron, enfin presque. La rédaction de LD People va vous expliquer pourquoi.

Fin de l’isolement pour Emmanuel Macron

Confiné depuis près d’une semaine du côté de la Lanterne, suite à son diagnostic positif au coronavirus, Emmanuel Macron pourrait rejoindre l’Élysée, ainsi que Brigitte Macron qui avait été testée négative, dans la matinée de ce jeudi 24 décembre. En effet, dans un communiqué, l’Elysée a déclaré que le Président de la République ne ressentait plus aucun symptôme : “Le Président de la République ne présente plus à ce jour de symptômes de la Covid-19. Conformément au protocole sanitaire en vigueur, l’isolement du Président de la République peut donc s’arrêter au terme de 7 jours“.

🔴 FLASH – Fin de l’isolement pour @EmmanuelMacron, qui «ne présente plus de symptômes» https://t.co/n2t5PhydBK — Le Figaro (@Le_Figaro) December 24, 2020

Mais s’il peut enfin souffler et rejoindre sa compagne, Emmanuel Macron ne pourra s’accorder aucun répit. En effet, on apprend par le biais de son entourage, que les festivités du Président de la République seront pour le moins studieuses. Il devra se pencher sur les négociations du Brexit, sur la pandémie qui sévit toujours en France, mais également sur la nouvelle souche jugée “hors de contrôle” par l’exécutif britannique, découverte au Royaume-Uni : “Il a pu rester mobilisé sur les principaux dossiers d’actualité de notre pays et tenir conseils et réunions prévus. Il poursuivra de la même manière son action dans les heures et jours à venir“.

Emmanuel Macron aime profondément Brigitte Macron

Très amoureux de Brigitte Macron, le Président est aussi respectueux des femmes : “Il ne regarde pas les femmes comme un assemblage de pièces détachées. Lui, il était #MeToo avant tout le monde” explique notamment Corinne Lhaïk qui vient de publier un livre intitulé Président cambrioleur aux éditions Fayard. La jeune femme poursuit son propos en indiquant qu’il n’était tactile qu’avec les hommes, parce qu’il a besoin de tenir de la distance : “Il ne le fait pas trop avec les femmes parce qu’il sent qu’avec elles, il faut maintenir de la distance“.

« Emmanuel Macron a deux repères : Brigitte et… » : cet homme qui connaît le président par cœur https://t.co/LAN62gThRu — dieu (@yann807) December 24, 2020

Evidemment, la belle relation qu’il a avec Brigitte Macron se voit également dans la vie de tous les jours. Dès que le Président de la République doit prendre une décision, il demande l’avis à sa compagne :”Il est en permanence en train de rechercher son approbation sur tous les sujets qui ne relèvent pas de la politique stricto sensu”. Le couple est très fusionnel et son toujours en contact, malgré la séparation parfois : “Ils sont tout le temps ensemble et quand ils ne le sont pas, ils s’envoient des textos en permanence”. La rédaction de LD People approuve cette belle relation.