Trois grosses erreurs que nous faisons tous sous la douche, à ne plus faire !

Il est très probable que quand vous prenez votre douche, vous commettiez quelques erreurs. Petit état des lieux !

Chaque jour, des millions des Français et Françaises prennent une ou plusieurs douches. C’est un véritable rituel auquel beaucoup de monde est attaché. L’occasion de bien démarrer la journée. Depuis le plus jeune âge, se doucher est un geste d’hygiène. Les Français ont leurs habitudes et se lavent avec du savon liquide, un gant de toilette. C’est un moment très intime. Prendre une douche, prend en général quelques minutes et permet de se réveiller et d’être propre. Beaucoup pensent qu’ils font forcément les gestes et ne s’intéressent pas vraiment à ce rituel. Pourtant, certains commettent des erreurs. Petit passage en revue de trois bévues que vous pourriez corriger.

Se laver la figure lors de votre douche

Beaucoup de personnes estiment que la douche est la bonne occasion pour se laver le visage. Or ce n’est pas le cas. Pourquoi ? Parce que la température de l’eau est beaucoup trop chaude et la peau du visage est vraiment très fine. Cela a pour conséquence de dessécher et d’irriter la peau. Ce genre d’habitude peut faire apparaître sur le visage des plaques de sècheresse mais aussi des rougeurs.

Ne pas se laver les pieds

Peu de personnes osent le dire mais se nettoyer les pieds sous la douche n’est pas systématique. Pensant qu’ils sont en contact avec de l’eau et du savon qui dégouline sur l’épiderme, beaucoup pensent qu’il n’est pas indispensable de se frotter les pieds sous la douche. Or c’est une grave erreur, il faut évidemment le faire. Avec la transpiration, de nombreuses bactéries se développement sous la plante du pied durant la journée. Il faut prendre le temps de nettoyer chaque orteil, avec minutie.

Laisser le savon, le rasoir à l’intérieur de la douche

Il est fort pratique de laisser à l’intérieur de la douche son savon, son shampoing ou encore son rasoir ou dans sa baignoire. Mais au niveau hygiénique ce n’est pas une bonne idée. Ainsi, une salle de bain est un lieu chaud et humide qui est un contexte idéal pour que les bactéries se multiplient aisément. Si ces objets restent dans ce lieu, ils vont accueillir de nombreux microbes que vous placerez directement sur la peau lors de votre prochaine douche ou bain. Ainsi, nous vous recommandons de les rincer avec application, de les sécher et de les ranger soigneusement pour éviter ce genre de mésaventures.

Bref, ces gestes seront très utiles pour tous les Français et Françaises car c’est un moment important et rituel. La question de l’hygiène est un sujet à prendre très au sérieux. C’est aussi un élément très important à transmettre aux enfants. Cela fait partie de la base d’une éducation digne de ce nom. Il faut dire aux enfants de se laver les dents mais aussi de se doucher régulièrement. Même s’ils sont parfois réticents, il faut insister. C’est très important.