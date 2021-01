“Trop contente”: Kendji Girac choisit Ilona Smet comme fiancée!

Le 1er février prochain, Kendji Girac fera la joie de ses fans. Le chanteur partagera en effet son nouveau clip tourné avec Ilona Smet. Pour son titre “Evidemment”, il n’a pas trouvé mieux que la jeune mannequin pour interpréter sa fiancée.

Le 13 janvier dernier, certains ont eu la chance de les apercevoir en plein tournage dans les rues de Paris. Ilona Smet et Kendji Girac s’adonnaient à des accolades amoureuses sous les regards médusés des passants… et des caméras. Car le chanteur gitan était en train de tourner son nouveau clip, pour son titre « Évidemment ».

Enthousiaste pour ce projet, la petite-fille de Johnny Hallyday n’a pas pu s’empêcher d’en faire part à ses abonnés sur Instagram dès le 27 janvier. Comme sa maman, elle poursuit sa carrière dans le mannequinat tandis que sa sœur cadette Emma a préféré la vocation d’actrice.

Les deux artistes tendrement enlacés

Quoiqu’il en soit, la fille aînée de David Hallyday trépigne d’impatience. Car c’est le 1er février qu’elle pourra enfin découvrir le clip romantique tourné avec Kendji Girac sur l’île Saint-Louis, dans le 4e arrondissement de Paris. « Trop contente d’avoir participé au tournage de ‘Évidemment’. Merci Kendji de m’avoir choisie pour ce beau projet« , a-t-elle ainsi écrit mercredi 27 janvier. En photo, on découvre un magnifique extrait du clip en noir et blanc où le chanteur et la mannequin sont tendrement enlacés. Au sein de la rédaction de LDpeople, on craque littéralement devant ce cliché. Et on a qu’une hâte : découvrir nous aussi ce clip qui s’annonce top !

Kendji Girac garde lui aussi un très émouvant moment de ce tournage. Interviewé dans le JT de M6, il n’a fait que des compliments à propos de celle qui interprète sa fiancée dans le clip. L’artiste considère en effet que la soeur d’Emma est « classe, jolie, joli regard, très gentille en plus, très sympathique« . Rien que ça ! Mais pas de panique ! Ilona Smet sait très bien faire la différence entre fiction et réalité. A 25 ans, son coeur ne bat que pour Kamran Ahmed

8 ans d’amour fou

Ilona et Kamran ont célébré leur huitième année de couple en aoput dernier. « À nos 8 ans aujourd’hui et à tant d’années à venir. Je t’aime vers l’infini et au-delà« , lui a déclaré le mannequin le 26 août dernier dans une story Instagram.

Plutôt réservée quant à sa vie privée, Ilona avait accordé quelques mots au sujet de son amoureux à nos confrères de Paris-Match. « Il était mon premier flirt et nous avons la chance de grandir dans la même direction. J’ai envie de stabilité, d’une histoire d’amour qui dure toute la vie« , avait-elle révélée à Paris-Match en 2018.

Et pour les fêtes de fin d’années, les deux tourtereaux sont partis à la neige en Suisse, à Laax. “Cold kiss”, avait-elle ainsi légendé pour une photo d’elle et de Kamran en train de s’embrasser en haut des pistes. Craquant !