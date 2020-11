“Trop court”, “Vraiment très laid”, “Grossier” Jade Hallyday crée un nouveau SCAN-DALE! Trop “Provocante”, sur la toile

Jade Hallyday a la chance d’avoir de nombreux amis et une famille aimante. Aussi, elle peut se considérer heureuse de connaître les rouages de la notoriété depuis son plus jeune âge. Autrement, l’adolescente de 16 ans aurait eu tout le mal du monde à faire face aux méchancetés qui lui sont adressées sur les réseaux sociaux. En effet, Jade Hallyday est la cible d’internautes désobligeants qui n’ont de cesse de critiquer son look. Un look qu’ils jugent provocateur et inadapté à une jeune fille de 16 ans. Jade Hallyday continue pourtant de faire ce qu’il lui plaît et de compter sur ses proches pour faire contrepoids dans la balance.

La jeune Jade Hallyday adopte un look qui suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux

Jade Hallyday commence malheureusement à avoir l’habitude d’être prise pour cible. Sur Instagram, ses photos ne sont pas observées et commentées seulement par des personnes bienveillantes. Pire encore, certains pensent faire preuve de bienveillance en lui demandant d’aller se changer. À seulement 16 ans, Jade Hallyday est le centre d’une attention souvent déplacée. Son compte Instagram est public mais cela laisse penser à certains internautes qu’ils ont tous les droits. Certes la liberté d’expression permet à tout un chacun de s’exprimer comme il l’entend. Mais la liberté des uns ne s’arrête-t-elle pas là où celle des autres commence ? Ainsi, qui sont-ils pour décréter que l’adolescente n’est pas libre de s’habiller comme elle le désire ?

Jade Hallyday adore partager des images d’elle sur Instagram. Comme toutes les adolescentes de son âge, elle suit les modes. Parmi elles, immortaliser ses tenues favorites en prenant la pose sur la Toile. Si certains pourraient penser qu’il n’y a rien de mal à cela, d’autres sont persuadés que c’est indécent. Et ils n’ont donc rien de mieux à faire que de s’insurger en commentaires, sous les publications de l’adolescente. Heureusement ou malheureusement, Jade Hallyday est coutumière de ce phénomène. Elle choisit de ne pas se laisser atteindre par le venin de ses détracteurs et de continuer à poser pour ses abonnés.

Une tenue qui lui vaut toutes les attentions, des plus sympathiques aux plus cruelles

Malgré tout, le 18 novembre dernier provoque encore un tollé chez les internautes. En effet, Jade Hallyday présentait sa tenue favorite du moment. Bottines compensées noires, mini jupe en tulle et pull large bleu, l’adolescente a souhaité immortaliser sa tenue du jour. Mais quoi que tendance, de nombreux internautes lui sont tombés dessus. Critiquant son attitude en la jugeant de vulgaire, ses chaussures soi-disant trop grosses et surtout sa jupe beaucoup trop courte. Certains vont même jusqu’à interpeller Laeticia, la maman de Jade Hallyday, pour lui demander de contrôler les tenues de sa fille aînée.

Médisance gratuite ou jalousie mal placée, l’adolescente semble déterminée à ignorer ces vilains commentaires. Passionnée de mode, elle ne se laissera pas dicter sa conduite par des inconnus en colère. Pour l’encourager dans sa volonté de prendre la pose sur la Toile, Jade Hallyday peut compter sur ses amis et sur sa famille. Ils répondent toujours présents pour la complimenter.