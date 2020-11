“Tu m’fatigues, va travailler”: le couple Karine Le Marchand-Stéphane Plaza en crise pendant le confinement!

Karine Le Marchand et Stéphane Plaza ont décidé d’emménager ensemble pendant le second confinement. Ils vivent donc à deux. Même s’ils se disent être les deux meilleurs amis du monde, au quotidien, ça fait des étincelles. Peu importe, car leurs fans semblent adorer les disputes de ce couple d’un nouveau genre !

Karine Le Marchand et Stéphane Plaza ont beau s’apprécier, ils se chamaillent tout le temps! Pendant la corvée des tâches ménagères, difficile de ne pas déceler des tensions entre les deux amis! Ces derniers postent en effet régulièrement sur Instagram des vidéos de leur vie confinée à deux.

C’est chamaillerie sur chamaillerie.

Les deux animateurs de M6 passent en effet tout leur temps ensemble mais ça a l’air d’agacer sérieusement la présentatrice de l’Amour est dans le pré! Au départ, on aurait pu croire que Karine Le Marchand s’amusait à faire des remarques à son nouveau colocataire. Mais aujourd’hui, c’est une évidence : elle ne le supporte plus! D’autant plus que ce dernier habite chez elle, et non l’inverse.

Depuis plusieurs jours, Karine Le Marchand multiplie les réflexions à son égard. Elle lui reproche par exemple de ne pas enlever ses chaussures à l’intérieur de la maison. De façon générale, Stéphane Plaza ne respecterait pas les règles. Mais ce n’est pas tout !

La marieuse des agriculteurs a eu le droit à une mauvaise surprise ce jeudi 26 novembre. L’ancienne présentatrice des Maternelles dirige désormais sa propre société de production, Potiche Pro. Lorsqu’elle arrive à son bureau, qui voit-elle ? Stéphane Plaza, qui n’a rien à faire ici. Le pire, c’est que le pro de l’immobilier est avachi dans un fauteuil.

“Non mais j’y crois pas.”

“Mais qu’est-ce que tu fais dans mon bureau ?”, s’exclame alors Karine Le Marchand. “Oh non écoute t’es déjà à la maison en plus tu viens au bureau ? Non mais j’y crois pas. Mais moi j’ai des réunions toute la journée !“, a-t-elle enchaîné. Stéphane Plaza, visiblement ne sachant pas quoi faire, lui a fait les yeux de chiens battus avant de lui lancer un plaintif “garde moi“.

Karine Le Marchand : “Tu me fatigues, mais c’est un envahissement”

Sa tactique n’a pourtant pas fonctionné. “Mais tu me fatigues, mais c’est un envahissement !”, lui a t-elle rétorqué. “Tu t’entends bien avec moi, c’est pas tout à fait pareil“. Si Karine Le Marchand continue de travailler, Stéphane Plaza a cessé ses tournage. Il ne se déplace pas non plus en agence. Plutôt désœuvré, il cherche donc de l’occupation auprès de sa copine Karine Le Marchand.

“Mais tu fous rien de tes journées, mais va travailler… oh j’en ai marre, j’en ai marre… En plus il rigole ce con. Tu te fais vraiment chier en confinement à lire ta BD“, lui a-t-elle lancé, non sans humour. Jusqu’à quand pensez-vous que ce couple va tenir ?