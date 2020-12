“Tu peux dormir à la maison” : Delphine Wespiser fortement draguée par un chroniqueur de Hanouna, c’est du lourd !

Comme toutes les Miss France, Delphine Wespiser est l’objet de beaucoup d’attention. Mais ce vendredi 11 décembre 2020 dans TPMP, Sascha Elbaz explique comment la jeune femme a été approchée par un chroniqueur de l’émission. Et apparemment, celui-ci ce serait montrer assez cash ! LD People revient sur cette tentative un peu maladroite.



Delphine Wespiser : une beauté très convoitée



Le lot quotidien des Miss France



Désignées comme les plus belles femmes de l’Hexagone, les lauréates du concours sont très exposées. Ainsi, elles ne cessent de parcourir la France et le monde pour différentes représentations. Et leur arrivée est toujours un grand bonheur pour le public. Néanmoins certaines reconnaissent être parfois victimes d’approches un peu trop déterminées. Pire, plusieurs Miss France parlent également de harcèlement. Récemment, Iris Mittenaere et Vaimalama Chaves avouent avoir subi ce genre de comportement. Même si cela reste rare, c’est toujours désagréable à vivre.



Ainsi, Delphine Wespiser n’échappe pas à l’attitude déplacée de certains fans. D’ailleurs la jolie jeune femme a également reçu des messages plutôt gênants via les réseaux sociaux. Aujourd’hui encore ce type de situation semble perdurer. Et même à la télévision, les belles jeunes femmes peuvent être l’objet d’approche insistante. Sur le plateau de TPMP, Sascha Elbaz révèle comment un chroniqueur à souhaiter tenter sa chance avec Delphine Wespiser. LD People revient sur les déclarations de ” l’indic de rédaction “. Alors, voici comment Nicolas Pernikoff, le chroniqueur de C8 a voulu envoûter la belle Miss France.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Delphine Wespiser (@wespiserd)

Un chroniqueur pris sur le fait



Le rôle de Sascha Elbaz est bien établi dans Touche pas à mon poste. Ainsi, il scrute les moindres faits et gestes des invités et des chroniqueurs. Ensuite, il n’hésite pas à les rapporter aux téléspectateurs pour leur plus grand bonheur. D’ailleurs, c’est exactement ce qu’il a fait, une fois de plus, ce vendredi 11 décembre. Alors que l’émission était interrompue par la publicité, Nicolas Pernikoff a souhaité se rapprocher de Delphine Wespiser. Durant cet interlude, il tente une approche pour le moins osé. ” Tu es une fille bien toi. Je vais finir par tomber amoureux… Il faut faire gaffe “. Cependant, le chroniqueur ne semble pas près de s’arrêter là. “ Tu as un sourire de ouf. Je suis célibataire maintenant, mais je ne suis pas un chacal “.



Afin de rester courtoise avec son interlocuteur, Delphine Wespiser accepte de lui parler. Ainsi, elle lui demande s’il sera présent dans TPMP Ouvert à tous. Mais Sascha Elbaz a du mal à contenir son émotion. Et sa réponse a le don de surprendre. ” Non, par contre, tu peux dormir à la maison… Il y a de la place, il y a une chambre “. Dès la diffusion de ces images, toute l’équipe de TPMP décide de réagir. Et en premier, Benjamin Castaldi souhaite montrer son désaccord. ” Non mais qu’est-ce que tu es lourd ! “. Cependant, Cyril Hanouna a souhaité prendre la défense de son chroniqueur. Car pour lui, Nicolas Pernikoff est ” un amoureux de l’amour, un gentil garçon, un gentleman “. Finalement, il faudra demander l’avis de Delphine Wespiser pour savoir ce qu’elle en pense ?