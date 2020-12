“Tu vas fermer ta g****e”: Jamel Debbouze remet en place Emmanuel Macron comme jamais lors d’un dîner

Pour arriver au pouvoir, il faut évidemment avoir un grand nombre de qualités. Parmi celles-ci, Emmanuel Macron semble en posséder une essentielle. En effet, le président de la République est connu pour la véritable séduction qu’il opère autour de lui. Cependant, dans un ouvrage publié récemment, une journaliste livre des détails troublants. En effet, tous les interlocuteurs d’Emmanuel Macron, n’écouteraient pas ses arguments sans réagir. Parmi ceux-ci, Jamel Debbouze aurait eu des propos très durs vis-à-vis du président alors qu’il était encore ministre. LD People vous raconte comment Jamel Debbouze a demandé au chef de l’État de ” fermer sa gueule “.

Jamel Debbouze : passablement énervé par le discours du ministre Macron

Deux hommes au caractère bien trempé

Dans un livre à paraître, Corinne Lhaïk fait une description très précise du chef de l’État. En effet, cet ouvrage intitulé Président cambrioleur se veut comme une peinture précise de celui qui gouverne la France. Ainsi, la journaliste veut donner une image la plus précise possible d’Emmanuel Macron. Dans une interview accordée à Europe 1, elle le décrit comme un véritable séducteur. ” Il a un regard bleu transparent. Il ne cille pas des yeux, donc il vous fixe. Il vous harponne et il est très tactile “. D’ailleurs, beaucoup de ses connaissances lui reconnaissent ce talent. Par contre Jamel Debbouze ne semble pas faire parti de cette liste.

D’ailleurs, l’auteure de ce livre cite en exemple une soirée mémorable. En 2016, le réalisateur Luc Besson organise un grand dîner. Lors de cette soirée, il convie Nicolas Hulot, Jamel Debbouze et Emmanuel Macron. Alors, le candidat à la présidentielle se livre à son jeu préféré : envoûter ses interlocuteurs. Mais l’humoriste ne va pas sembler totalement conquis par le discours de l’homme politique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jαмel Deввoυze ғαɴ 🤣 (@jameldebbouze_fan)

Difficile de plaire à tout le monde

Depuis le début de son ascension politique, Emmanuel Macron veut rassembler. Mieux encore, il souhaite plaire à tout le monde. Dès lors, il utilise sa prestance et son charisme pour tenter de convaincre ceux qui l’écoutent. D’ailleurs, un grand nombre de témoins et de journalistes témoignent de cette aptitude. Pour lui, il ne s’agit pas de séduire de manière physique. Mais plutôt lentement, il tente de vous subjuguer sans jamais vous lâcher du regard. En 2019, Nicolas Domenach confirme d’ailleurs cette analyse. ” Je l’appelle le boa séducteur, parce qu’au fond, il vous plante ses yeux dans les yeux et puis ne vous lâche plus “. Ainsi, lors de cette soirée chez Luc Besson avec Jamel Debbouze, Emmanuel Macron semble fidèle à ses habitudes.

Ainsi, il se lance dans un discours sur les cités françaises. Bien que très attentif, Jamel Debbouze ne paraît pas tout à fait convaincu par les propos du futur président. Dans son livre, Corinne Lhaïk révèle même les propos exacts tenus par l’humoriste. D’après plusieurs témoignages, Jamel Debbouze aurait été très clair face aux candidats. ” Écoute, Monsieur le Ministre, tu vas fermer ta gueule “. On peut bien imaginer le froid qui règne alors dans cette soirée. Mais il est également possible que cela ait été dit sur le ton de l’humour. Car avec le patron du Jamel Comedy Club, tout est possible. Mais néanmoins, les paroles ont été prononcées. On imagine tout de même la surprise du candidat Macron après avoir été remis en place de la sorte !