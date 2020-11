Un ancien candidat de Top Chef s’en prend violemment à Philippe Etchebest

Depuis le début de la crises sanitaire, Philippe Etchebest s’est fait la voix des restaurateurs. Malheureusement pour lui, ses nombreuses sorties ont fini par en agacer certains. C’est notamment le cas de Jérémy Moscovici, ancien candidat de Top Chef. Explications.

Phlippe Etchebest s’en prend encore une fois au gouvernement

Le 29 octobre dernier, Philippe Etchebest a fait une apparition via skype dans “Touche pas à mon Poste”. L’occasion pour le chef de pousser un nouveau coup de gueule concernant les mesures prises par le gouvernement. Il estime notamment que les aides de l’état ne sont pas assez suffisantes pour pouvoir tenir des mois et des mois sans pouvoir se verser de salaire : “Il y a eu des aides lors du premier confinement qui n’ont pas suffi. Faut juste m’expliquer comment on fait, qui supporterait aujourd’hui de ne pas être payé pendant plus de 7 mois, personne n’accepterait ça, pourtant ça arrive, il y a des gens dans notre métier qui ne se versent plus de salaire depuis 7 mois”.

Philippe Etchebest va plus loin ensuite en indiquant qu’il fallait absolument se bouger pour aider les restaurateurs sinon la vie des français sera bien morose sans restaurants ou bars : “Imaginez-vous sans restaurant, sans bar, qu’est-ce que vous feriez ? Métro, boulot, dodo ? C’est ce qu’il va se passer en vrai. Le lien social va être rompu et ça va être terrible (…) On ne peut pas rivaliser avec la santé, c’est important. Mais comment aujourd’hui en 2020 on doit choisir entre santé et économie ?“.

Jérémy Moscovici demande à Philippe Etchebest de se réinventer

Si beaucoup de restaurateurs sont d’accord avec Philippe Etchebest, quelques autres personnes sont totalement contre. En effet, récemment, Jérémy Moscovici, ancien candidat de Top Chef, s’en est pris au chef cuisinier sur Twitter. Il lui reproche notamment de toujours gueuler, mais de ne rien faire pour que les choses s’arrangent : “Et sinon !? Au lieu de chialer d’interpeller le président et de s’écouter parler autour de ‘conf de presse’ bien léchée de chez lui avec les leviers qui sont les siens ! Sa visibilité ! Mais réinvente toi ! Pour ca c’est sûr il faudrait rentrer dans une cuisine”.

Jérémy Moscovici (Top Chef) dézingue Philippe Etchebest : “Et sinon, au lieu de chialer ?” https://t.co/CqQCMNGZsJ pic.twitter.com/tNRu7rlfEe — Télé 7 Jours (@Tele7) November 6, 2020

D’ailleurs, Jérémy Moscovici interpelle directement Philippe Etchebest en lui demandant de lui téléphoner pour trouver des solutions : “Call moi je t’expliquerai comment faire. Des idées, des choses mises en place je l’ai fait et j’ai perdu aucun salarié, et on s’en sort #stopchialement”. Il faut dire que l’ancien candidat est habitué à s’en prendre au cuisinier puisqu’en mai dernier il avait déjà déclaré qu’il était plus animateur que cuisinier.