Un candidat de l’émission “Les Marseillais” victime d’un accident de la route, sa voiture est explosée!

Quelques jours après l’événement, Anthony Nacca les marseillais a indiqué avoir été victime d’un accident de la route avec sa voiture. Il s’est fait une belle frayeur et a partagé cette information avec sa communauté de fans sur les réseaux sociaux. Il a même montré quelques images de son véhicule accidenté. LdPeople vous explique tout !

Anthony Nacca fait partie des candidats de l’émission « les Marseillais Asian Tour », diffusée en 2018. A cette occasion, il a pu bénéficier d’une belle exposition médiatique. Ce participant d’émission de télé-réalité a indiqué le 28 décembre dernier sur les réseaux sociaux qui avait eu un accident de voiture. Inutile de dire que les fans d’Anthony Nacca ont été très inquiet de cette situation. En effet, depuis plus de deux jours, il ne diffusait plus aucune information sur les réseaux sociaux. Une attitude étonnante quand on sait à quel point il est actif habituellement.

Des photos impressionnantes de l’accident

Le compagnon d’Eloïse n’estimait pas utile d’en parler à ses fans pourtant assez spectaculaires comme le montrent les clichés du véhicule, qui a fait une énorme sortie de route. Elles ont été diffusées sous forme de stories sur sa page Instagram. Comme il l’a souligné, s’il est aussi fatigué et qu’il a beaucoup dormi, c’est en raison de cet accident « assez impressionnant » dont il a rapporté les détails sur le réseau social prisé des jeunes Snapchat. « J’étais en train de rouler tranquillement, la route était légèrement humide. Je sortais de l’autoroute et je n’ai pas freiné, je n’ai pas accéléré, je roulais tout à fait tranquillement. Heureusement que j’avais ma ceinture de sécurité », a-t-il évoqué de manière très émue.

les Marseillais : Une voiture totalement incontrôlable !

Puis, Anthony Nacca a indiqué que son véhicule s’est mis à glisser et qu’il était devenu complètement incontrôlable. Ainsi, sa voiture a glissé « sur dix mètres sur le bitume ». Et d’enchaîner : « la moitié du véhicule est ensuite sortie de la route et l’autre côté de la voiture est resté sur la route. » Le candidat des Marseillais a ensuite « tapé une glissière de sécurité » sur laquelle le véhicule a grimpé avant de glisser dessus sur une distance de 20 mètres. Fort heureusement, il circulait lentement comme il l’a indiqué. Il a également eu énormément de chance car il s’est stoppé très près de plusieurs arbres. Il l’a vraiment échappé bel.

Si l’homme n’a pas de séquelles au niveau physique, c’est parce qu’il n’y a pas vraiment eu de choc. Le garçon s’est fait très peur mais s’en sort vraiment très bien. Il est encore atteint par cet incident qui aurait pu se terminer beaucoup plus mal. Chaque année, en France, des milliers de personnes perdent la vie sur les routes. Les accidents sont encore trop nombreux liés à la consommation d’alcool, la vitesse excessive ou l’usage du portable au volant. Des campagnes de prévention sont menées.