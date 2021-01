Un candidat des Z’amours évoque un enterrement de vie de garçon qui a très mal tourné et fait le buzz

Un participant de l’émission les Z’Amours a étonné les téléspectateurs et le présentateur Bruno Guillon en évoquant une histoire farfelue qui lui est arrivée avec une femme qui dévoile son corps, au moment de son enterrement de vie de garçon. Les instants les plus importants d’une vie sont quelquefois ceux qu’on souhaiterait totalement oublier.

Les personnes qui veulent se marier le savent très bien. Traditionnellement, avant le mariage, un enterrement de vie de garçon et de jeune fille a lieu. C’est à cette occasion que les choses peuvent tourner au vinaigre. Pourquoi ? Parce qu’il arrive parfois que cet événement entre amis dérive en un véritable bizutage.

Z’amours: Un enterrement de vie de garçon mémorable

Romain, l’un des participants de l’émission les Z’Amours a visiblement vécu une drôle de mésaventure. Quand le présentateur du programme de France 2, Bruno Guillon l’a questionné sur quelle était l’expérience où il aurait aimé ne pas être là, il cite rapidement son enterrement de vie de jeune homme. Plus en détail, il évoque un moment passé avec une fille qui s’effeuille. Il s’agit d’une attraction très répandue pour ce genre d’occasion pour les hommes. Le futur marié a pu bénéficier d’un spectacle exclusif et devant ses copains. Mais cela a dérapé.

Un évènement qui tourne mal

Romain développe : “Je l’ai payé de ma vie, car lorsqu’il y a eu le rituel de la ceinture, habituellement elle devait frapper sur le torse, mais elle a frappé au niveau de la lèvre », désappointé, le présentateur s’est permis de questionner le participant et lui demander des détails. « Eh bien, elle enlève ma ceinture, elle la plie, ensuite elle tape là assez fort », a expliqué le candidat, en montrant sa poitrine. Et l’on comprend que le coup donné a été raté, car il a été touché en pleine face. Et ce n’est pas terminé ! Il enchaîne : “Après, il y a le rituel de la vodka. C’est de passer de sa bouche vers ma bouche. Elle est allée sur les yeux… Donc j’ai tout pris dans les yeux ».

“Mon divorce se passait le même jour que l’enterrement de ma femme…” Bruno Guillon très intrigué par le lapsus de ce candidat… 😱 😂 ⏩ À demain pour vos #Zamours / 11H20 sur @France2tv 🕚 🖥 pic.twitter.com/9qdOlnjIKA — Les Z’Amours (@Zamoursofficiel) January 12, 2021

Bruno Guillon a bien rigolé en entendant cette histoire, très étonnante. Il a même ajouté une petite blague dans la foulée : « Mais elle était non voyante, cette jeune femme ?” Et le participant des Z’Amours de terminé, encore atteint par cette malheureuse expérience : « Ou peut-être que j’avais une tête qui ne lui revenait pas ». Un moment drôle !

Il faut dire que cette émission ne manque pas de moments culte avec des réponses complètement à côté de la plaque de la part des candidats. D’ailleurs, durant des années, les séquences phares figuraient dans les différents zapping et bêtisiers. Les couples espèrent montrer qu’ils se connaissent très bien mais en fait, il y a parfois de gros ratés. Tous les couples espèrent décrocher le gros gain et remporter le jeu mais c’est loin d’être facile.