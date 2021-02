Un participant d’A prendre ou à laisser terrifié en voyant un membre des one direction dans sa chambre

Depuis son arrivée dans « A prendre ou à laisser« , Vincent fait parler de lui. Si d’abord il a expliqué pourquoi on le surnommait le peureux, il a également raconté une histoire avec Louis Tomlinson, ex-membre des One Direction. La rédaction de LD People va vous expliquer ce qu’il s’est réellement passé.

La frayeur de Vincent avec Louis Tomlinson

Lorsqu’il présente « A prendre ou à laisser », Cyril Hanouna aime bien taquiner les candidats. C’était le cas une nouvelle fois avec Vincent, qui avait une chemise pour le moins extravagante. Mais si le jeune homme n’a pas expliqué pourquoi il avait choisi cette tenue, il a souhaité raconter une petite anecdote lié à son surnom : le peureux. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que l’histoire est magnifique : « Je vous disais que j’aimais trop Ophélie Winter, même si elle ne chante plus aujourd’hui. Mais j’aime aussi un groupe : les One Direction » commence-t-il par dire.

La boîte de Vincent tombe à pic ! Juste avant le premier appel du banquier 👏 #APOAL pic.twitter.com/Ne7790pcNd — APrendreOuALaisser (@APOALofficiel) January 28, 2021

Alors que les autres candidats se demandaient ce qu’il allait dire, Vincent a poursuivi son propos et indique qu’il est tellement fan du groupe, qu’il a une figurine représentant un des membres dans sa chambre : « On m’a offert une figurine de Louis Tomlinson en taille réelle. Je l’ai mis dans ma chambre ». Et c’est justement cette figurine qui est la cause de sa peur : « J’étais parti travailler et le lendemain, je rentre chez moi. J’ouvre la porte et je le vois, je croyais que c’était un cambrioleur. J’ai hurlé, j’ai pris un truc, je l’ai jeté dessus ». Un vrai peureux.

A prendre ou à laisser : Une candidate se vente de son salaire

S’il y a parfois des anecdotes qui font rire, certaines fois les candidats devraient réfléchir à plusieurs fois avant de parler. C’est le cas notamment de Camélia. En effet, alors qu’elle était aux côtés de Cyril Hanouna pour ouvrir les boîtes, lors de la proposition du banquier, la jeune femme a eu une réaction plus qu’étrange : « Franchement c’est de l’argent encore une fois mais 3500 c’est ce que je fais en même pas deux semaines donc euh…« . Il n’en fallait pas plus pour faire réagir les téléspectateurs.

Deuxième offre du banquier : 2 200 euros ! Camélia continue #APOAL pic.twitter.com/OBrLvTK1K4 — APrendreOuALaisser (@APOALofficiel) January 27, 2021

Sur Twitter, les internautes n’ont pas mis longtemps avant de réagir et dézinguer Camélia : « Tant mieux pour elle si elle gagne bien sa vie c’est pas ça le problème. Mais la façon dont elle l’a dit est consternante« , « Prenez plutôt des gens qui ont vraiment besoin d’argent, ce qu’elle a dit m’a dégoûté »« T’as pas le droit de dire des choses comme ça à la télévision« , « Mais qu’est-ce que tu fous là alors ! […] Prétentieuse que tu es » pouvait-on notamment lire dans les commentaires.