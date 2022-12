Un petit tour sur la collection Noël 2022 de chez Tiffany & Co par Andy Warhol

Tout comme les autres marques spécialisées dans les bijoux, cette année, la marque Tiffany & Co sort une nouvelle collection de bijoux. Vous avez encore le temps de faire vos courses, en ce qui concerne les cadeaux de Noël pour vos proches. En effet, si vous êtes en manque d’idée, vous devez savoir que les bijoux s’avèrent être un cadeau idéal. Toutefois, la maison de joaillerie américaine ne s’arrête pas à la proposition de nouvelles collections de bijoux pour les fêtes de fin d’année. Pour Noël, le célèbre établissement de joaillerie de New York a sorti ses archives et a mis en exergue les œuvres d’Andy Warhol, une star du pop art, réputé pour le célèbre portrait de Marilyn Monroe, vendu à plus de 190 millions de dollars. L’entreprise de joaillerie associe à sa collection de Noël quelques œuvres d’Andy Warhol. Mettons la lumière sur cette collaboration, tout en priorisant la collection de bijoux de Noël du géant new-yorkais pour cette année.

Tiffany & Co : ce qu’il faut savoir

Fondée en 1837 à New York, la maison de joaillerie est reconnue pour ses bijoux haut de gamme dont la plupart sont sertis de diamants. Toutefois, vous devez savoir que la société new-yorkaise ne s’est pas limitée dans la création de divers accessoires de mode et de luxe, elle est également spécialisée dans :

L’art de la table ;

La parfumerie ;

L’horlogerie ;

La maroquinerie ;

Des produits de beauté comme un coffret de maquillage avec rouge à lèvres et vernis à ongles ;

Les vêtements et d’autres articles.

Avec les articles mis en vente par la marque, vous avez l’embarras du choix et n’aurez pas de difficulté quant aux idées cadeaux à offrir à vos proches pour Noël. De plus, vous pouvez retrouver facilement les créations de Tiffany et Compagnies : sur Internet ou dans des boutiques physiques dans le monde entier (A Paris, à New York et autres).

Pour mettre en valeur l’esprit de Noël, Tiffany & Co ajoute dans sa collection d’autres produits : les œuvres du célèbre artiste peintre américain Andy Warhol, notamment des calendriers de l’Avent.

Collection Tiffany & Co par Andy Warhol

Afin d’évoquer l’esprit festif de Noël, Tiffany & Co décide de mettre à contribution les œuvres d’Andy Warhol. Il faut savoir que la collaboration entre l’artiste du pop art et de la maison Tiffany ne date pas d’hier. En effet, de 1957 à 1962, la célèbre marque de bijoux de luxe demande à Warhol de dessiner des cartes de visite à offrir à la clientèle, aux proches et aux amis.

Et pour cette année, la maison Tiffany & Co propose une multitude de produits en vente :

Des produits de soin de beauté et de cheveux ;

Des robes tendances pour la soirée du réveillon de Noël ;

Des vêtements d’hiver à la mode ;

Des coffrets divers comme un coffret de maquillage, un coffret d’eau de parfum ;

Des décorations de Noël à motifs colorés en l’honneur des œuvres d’Andy Warhol.

Mais l’idée cadeau idéal pour cette année est d’opter pour le calendrier de l’Avent de la marque. En effet, le géant de la joaillerie new-yorkaise a fait appel à des artisans expérimentés pour créer des calendriers de l’Avent digne du géant Américain. Pour vous donner une idée sur ce que le calendrier de l’Avent vous offre, sachez que ces calendriers de l’Avent renferment 24 cadeaux.

De plus, l’établissement de joaillerie américaine ajoute à cette collection d’hiver et en édition limitée, quelques objets inspirés par les œuvres de l’artiste Andy Warhol comme :

Des cartes à jouer ;

Des boules de Noël en verre, peintes à la main ;

De la vaisselle en porcelaine ;

Des boîtes en bois colorées.

Bien que la priorité de la collection de bijoux de la célèbre joaillerie est de rendre hommage à ce grand artiste peintre, il convient de souligner que la campagne d’hiver est toujours orientée sur les nouveaux produits et idées cadeaux de la marque. Et pour Noël, la collection de bijoux de la maison de joaillerie est magnifiquement exhibée par son égérie, Hailey Bieber.

Sachez que la collection de bijoux de Tiffany & Co est indémodable. En effet, les bijoux du géant Américain en joaillerie se portent à tout instant, mais surtout, ces pièces se portent en toute saison, que ce soit pour compléter votre look en hiver ou donner une touche de légèreté à une robe d’automne. Pour les fêtes de fin d’année, profitez de la diversité des produits proposée par la marque pour trouver la surprise parfaite : un coffret d’eau de parfum, un coffret de maquillage, des produits de soin de beauté, un calendrier de l’Avent, des déco pour le sapin, des robes de soirées, des vêtements d’hiver et d’automne (robe, jupe, jean, et autres), des robes de soirée tendances, mais surtout des colliers de luxe avec ses accessoires comme des boucles d’oreilles ou un bracelet tendance pour un look stylé.

La marque prend soin de vous en vous offrant une gamme diversifiée de produits : produits de soin de beauté, produits de soin pour les cheveux, des robes disponibles en plusieurs tailles, un coffret de parfum, sans oublier le calendrier de l’Avent d’Andy Warhol. Alors, ne tardez pas, l’établissement est prêt à vous accueillir.