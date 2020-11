“Un peu de respect !”: Cyril Hanouna s’attire encore les foudres suite à la polémique à propos de René Malleville

Cyril Hanouna ne semble pas avoir retenu la leçon. Depuis le départ de René Malleville, les fans de TPMP mettent en garde l’animateur sur ses dérapages. Selon eux, il ne peut pas se moquer impunément des personnes de son équipe. Les internautes partagent tour à tour des messages assassins et moralisateurs sur la Toile. Le tout à l’attention de Cyril Hanouna. Mais il semblerait que l’animateur de TPMP se soit de nouveau laisser prendre au jeu de se moquer de l’un des intervenants en plateau. Pour certains des fans de l’animateur et de son émission, s’en est trop et il le font savoir.

Cyril Hanouna va-t-il trop loin ?

Cyril Hanouna a un humour décapant cela est indéniable. Parfois il va même aller jusqu’à appuyer là où cela fait mal pour prendre l’ascendant dans la vanne. Mais lorsqu’il fait cela, il n’est pas contre laisser l’occasion à la personne qu’il met en boîte de faire de même. Cependant, rares sont ceux qui parviennent à réussir cet exploit. Non seulement parce que Cyril Hanouna est un animateur professionnel, passionné par l’humour. Mais aussi parce que dans TPMP, il est le patron. Aussi, ces chroniqueurs ne sont pas seulement ses collègues de travail, ce sont aussi ses employés. Et à ce titre il est évidement compliqué d’envisager faire taire le patron, même pour se payer une bonne tranche de rire.

C’est René Malleville qui a fait les frais de l’humour ravageur de Cyril Hanouna une fois de trop. Lassé de se faire moquer à l’antenne, il a décidé de quitter TPMP. Les fans de l’émission de C8 se sont révoltés suite à son départ. Ils accusaient alors Cyril Hanouna de tous les maux et le mettaient en garde de cesser ce genre de procédé. Benjamin Castaldi, chroniqueur complice de Cyril Hanouna concernant les vannes dirigées contre René Malleville, a même reçu des menaces de mort de la part d’internautes très en colère.

@Cyrilhanouna Bonjour , Cyril j’ai regarder l’émission mercredi soir et jeudi soir ,je n’est pas aimer le manque de respect et la moquerie sur René, ça m’a vraiment dégoûté que même celle de vendredi j’ai du la regarder en replay que je s’avait qui allez partir.Tpmp pour moi 👎 — Gaetan Drt (@GaetanDrt) November 21, 2020

Les internautes ne tolèrent plus les dérapages de l’animateur, déguisés sous couvert d’humour

Nous aurions pu croire que toute cette polémique serve de leçon à Cyril Hanouna et à sa bande. Mais visiblement, il n’est pas prêt de changer de stratégie. Lundi 23 novembre était reçu Jean-Marie Defossez, un expert de la respiration. Et l’animateur de TPMP a pris un malin plaisir à tourner en ridicule les pratiques de ce spécialiste. Une attitude dénoncée par un grand nombre d’internautes en colère.

Mon message passera sans doute à la trappe mais je trouve que #TPMP est un peu trop dans la moquerie en ce moment. Un peu de respect svp, surtout auprès d’un intervenant sur un sujet sérieux. À bon entendeur @Cyrilhanouna — Bastien__Liberta🚬 (@DocteurPavo) November 23, 2020