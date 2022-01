Un procès, des reports sans suite, Michel Sardou au cœur de la tourmente !

C’est une mauvaise période pour le chanteur Michel Sardou. Alors qu’il n’a pas encore digéré les interminables reports de sa comédie musicale, l’homme qui a passé la barre des 70 ans doit se demander sa responsabilité dans une affaire de jalousie. C’est le comble ! Une suite de choc insupportable pour son âge. C’est pourtant la réalité à laquelle il doit faire face.

Une suite de mauvaises nouvelles pour Michel Sardou

Michel Sardou fait face à l’annulation de plusieurs de ses spectacles dans le temps à cause de la pandémie de la Covid-19. Ce fut un moment plus ou moins douloureux pour lui comme de nombreux artistes. Il a dû abandonner ses concerts et trouver son épanouissement dans le théâtre.

Alors qu’il espérait un retour sur scène tout dernièrement, il trouve sur son chemin un autre obstacle : la fameuse restriction de 2000 personnes dans les shows intérieurs. « Je vais t’aimer », une comédie musicale tirée des chansons du chanteur, subit des reports sans suite. Cela ressemble à une succession d’épreuves surtout lorsque survient ce procès qui fait référence à son œuvre.

Comment Michel Sardou se retrouve-t-il dans une affaire de Jalousie ?

C’est un drôle de problème qui mérite un éclaircissement. L’affaire en justice qui a connu la condamnation d’une femme jalouse remonte à des années passées. La coupable de 65 ans est en situation de divorce avec son époux de 71 ans.

Après leur divorce, ils étaient contraints d’habiter un même appartement séparé en deux. Une cohabitation qui ne facilite pas la vie à l’ex-mari. La femme coupable ne digérait pas que son ancien mari se trouve une autre épouse. La manifestation de sa jalousie commence par la désinstallation du système d’électricité et d’eau (de son côté de la maison).

Elle jouait à fond les chansons de l’artiste pour déranger son ancien mari et sa nouvelle épouse. Ces agissements rendirent dépressif le mari qui a fini par porter plainte contre son ex-épouse. La jalouse qui reconnaît les faits et avoue sa jalousie a été condamnée avec sursis à 3 mois de prison.

Sur les dernières apparitions de Michel Sardou

Dernièrement, Michel Sardou a avoué à « Midi libre » finir avec sa carrière de chanteur. Pour lui, 50 ans sur scène sont suffisants. Il souhaite céder la scène à la nouvelle génération et faire rire désormais. Ce qui jusque-là a rencontré quelques difficultés. La crise sanitaire ne lui a pas encore permis d’avoir une véritable occasion de s’épanouir dans son nouveau projet. Il disait être pourtant très heureux de pouvoir jouer dans la pièce « N’écoutez pas Mesdames ».

Que faut-il savoir sur Michel Sardou ?

Chanteur et comédien, ce Français a vu le jour en 1947, le 26 janvier dans la capitale française. Il est le fils des comédiens Fernand Sardou et Jackie Sardou. Michel Sardou est père de quatre enfants avec son épouse Anne-Marie Périer. Il s’agit de : Cynthia ; Romain ; Davy et Sandrine. On lui reconnaît les titres : « La maladie d’amour » ; « je vais t’aimer » ; « les lacs du Connemara ».