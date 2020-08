Un Reconfinement généralisé est notamment étudié: 4 scénarios envisagés par le gouvernement !

“Nous ne devons pas baisser la garde face au coronavirus“, sous peine d’un “reconfinement généralisé“, a prévenu ce lundi 3 août le Premier ministre Jean Castex. Comment appréhender et anticiper l’évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus? “L’idée est d’avoir une réaction la plus adaptée possible en fonction de la situation”, souligne le ministère de la Santé“. Ainsi, en s’appuyant sur un récent rapport des Membres du Conseil scientifiques, l’exécutif a pu imaginer 4 scénarios possibles, avec des mesures adaptées à chaque cas de figure. Les voici.

Premier et deuxième scénario : Entre situation maîtrisée et mesures différenciées selon les territoires

Le scénario 1, c’est celui que nous vivons actuellement : l’épidémie est sous contrôle, mais des foyers de contaminations peuvent survenir. Dans cette situation, les indicateurs sont stabilisés, donc le tryptyque “tester – tracer – isoler” suffira pour identifier les cas et casser les chaînes. Le port du masque reste obligatoire dans les endroits clos et les gestes barrières doivent limiter drastiquement les nouvelles contaminations.

Dans ce deuxième cas de figure et donc dans ce deuxième scénario, on aurait une “circulation active mais localisée du virus“. L’objectif serait alors de faire en sorte que ces clusters identifiés ne s’étendent pas sur le territoire. Pour cela, des “mesures localisées et précoces” devront être appliquées (renforcement des gestes barrières, un reconfinement localisé, une stratégie massive de tests auprès de la population locale etc…).

Troisième et quatrième scénario : Perte de contrôle et reconfinement généralisé de la population

Ce troisième scénario désigne le cas “d’une reprise diffuse de l’épidémie sur un territoire suffisamment important comme une région ou au niveau national et sans bon suivi des chaînes de transmission“. Les mesures seraient renforcées (tests, gestes barrières, isolements individuels, télétravail) et d’autres mesures pourront alors être prises sur un groupe de population ou sur une zone géographique définie afin de ralentir la propagation reconfinement.

Dans le scénario 4, “l’épidémie atteint un stade critique“. En effet, malgré tout les efforts mis en place, l’épidémie n’aurait pas pu être endiguée. Le reconfinement général serait bien évidemment le pire des scénarios que ce soit au niveau social comme au niveau économique comme le disait le premier ministre : “Une telle mesure brise la progression de l’épidémie, certes, mais au niveau économique et social, c’est catastrophique, y compris pour la santé psychologique de certains de nos concitoyens“. Malgré tout, c’est une hypothèse à ne pas ignorer… Le conseil scientifique déclare cependant : “Ce scénario 4 doit absolument être évité mais il ne peut être éliminé d’où l’importance d’anticiper”.