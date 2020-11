Un salon de manucure semi-permanente chez vous? Lidl sauve vos ongles du confinement!

Lidl: La deuxième vague de l’épidémie de Covid-19 frappe durement le pays et ce n’est que le début. Le pays tout entier entre dans une période de confinement pour une période encore indéterminée. Une chose est sûre : les salons de manucure sont tous fermés. Comment continuer à bichonner ses mains ?

Lidl a pensé à tout. L’enseigne allemande propose aujourd’hui un magnifique set de manucure semi-permanent. Et bien sûr, le discounter propose un prix cassé. En attendant la réouverture des salons, Lidl vous propose ce set complet à prix malin

Rassurez-vous, réaliser un vernis semi-permanent avec ce kit Lidl n’aura jamais été autant un jeu d’enfant ! Malgré le confinement, de nombreuses Françaises continuent de travailler et présenter de belles mains restent pour certaines un impératif social.

Enlever les cuticules, limer les ongles, poser le vernis, votre esthéticienne préférée vous manque déjà ? En attendant la ré-ouverture des salons, Lidl propose un set de manucure avec sèche-ongles.

Lidl: Pour être belle jusqu’au bout des ongles

Ainsi, pour celles qui allaient régulièrement dans les salons de manucure, ce kit remplacera très convenablement votre esthéticienne. On ne lui dira pas ! Vous pourrez ainsi afficher vos belles et surtout, vos ongles bien soignés. Ce set de manucure semi-permanent promet de renforcer, modeler les ongles mais aussi de leur donner du volume. En tous, ce kit contient plus de 217 pièces !

A vous de choisir le temps de séchage en fonction de l’effet voulu

L’appareil signé Lidl est d’une puissance de 45W. En fonction du rendu que vous souhaitez, vous pouvez programmer le séchage pour 90, 150 ou encore 240 secondes. Les concurrents de la marque jaune et bleue ne descendent généralement pas en dessous d’une centaine d’euros pour ce type de produit. Lidl fait fort et vend son set à seulement 34,99€. Vous le trouverez en rayon dès le 9 novembre prochain.

Et si vous voulez connaître quelques astuces sur le soin et la beauté des ongles, Lidl prodigue des conseils sur son site internet. Il faudra notamment faire des pauses entre deux manucures : “Impossible pour vous de sortir sans une jolie manucure ? Sachez que les ongles ont besoin, eux aussi, de respirer ! « C’est bien de laisser ses ongles tranquilles, confirme Sonia Josilmond. Entre deux ou trois applications de vernis, on leur offre une pause bien méritée. »

La manucure semi-permanente : attention danger ?

Le magazine Cosmopolitan a posé la question du danger de la manucure semi-permanent à Dasha Minina, fondatrice de Maxus Nail, une marque australienne de vernis non toxiques et cruelty free. D’après elle, « le revêtement en gel sur l’ongle sert de barrière contre l’absorption excessive d’eau ». Et l’eau n’est pas le meilleur ami de l’ongle. Car comme chacun sait, l’eau n’est pas forcément le meilleur ami de nos ongles.

S’il faut de toute évidence éviter les vernis aux substances toxiques, le docteur Edith Duhard, dermatologue à Tours confiait cependant au magazine Femme Actuelle que la pose restait un problème pour la santé de l’ongle. “ Le ponçage, souvent énergique, affine et fragilise l’ongle. Il est aussi nécessaire de passer ses mains sous une lampe à UV lors de chacune des 4 couches afin de faire sécher le vernis » La spécialiste poursuit : « La lampe UV peut également être à l’origine de brûlure, de photosensibilisation voir même de carcinome (mélanome) sur le dos des mains ou les ongles » poursuit la spécialiste. On a également constaté des infections bactériennes ou mycosiques. Vous voilà prévenues !