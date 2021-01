Un Si Grand Soleil: Bilal sa décision choquante au sujet de Charlie!

Actuellement dans la série “Un Si Grand Soleil“, Bilal est au cœur d’une intrigue sociétale et intime. En effet, géniteur de Charlie pour Elise et Sofia, un couple homosexuel qui est devenu parent. Une histoire complexe qui n’est pas près de s’arranger de sitôt, c’est le moins qu’on puisse dire. La rédaction de LD People va tout vous expliquer.

Bilal veut reprendre ses droits de père

Il y a quelques semaines maintenant, Elise donnait naissance à Charlie. Si Bilal est le père biologique de la petite, il ne s’est pas reconnu comme père. En effet, il avait fait cette démarche pour permettre à Elise et Sofia d’avoir un enfant avec sa compagne. Malheureusement, le métier de la jeune femme est à risque et si elle meurt, ni le jeune homme, ni sa compagne aura un droit sur la fillette. Alors, l’enfant pourrait ainsi se retrouver en foyer. Et il n’en est pas question. Pire pour le géniteur, Sofia dans une discussion a révélé qu’elle emmènerait Charlie loin de la France s’il arrivait un drame à la brigadière.

Les doutes de Bilal concernant son rôle auprès de Charlie refont surface 🤔 #UnSiGrandSoleil

Votre épisode du jour est disponible ici ⬇️https://t.co/cRK4d1BU5s pic.twitter.com/7Cph45tius — Un si grand soleil (@UnSiGrandSoleil) January 22, 2021

Une déclaration qui ne passe pas du tout pour Bilal, qui va alors prendre une décision radicale : il va demander de faire reconnaître ses droits pour ne pas être séparé de sa fille biologique. Et ça, les deux jeunes femmes ne le supporteront pas, elles parlent même d’un coup de poignard dans le dos comme l’explique Marie-Clotilde Ramos-Ibanez, l’interprète de Sofia : “Elles sont comme tous les couples, bouleversées par l’arrivée de leur bébé. La seule ombre au tableau, c’est Bilal. Sofia se méfie de lui depuis qu’il a accepté d’être le père biologique. Là, il va nous mettre un coup de poignard dans le dos. Ça va rendre Élise furieuse, au point de couper les ponts avec lui“.

“Bilal va vivre un sacré bouleversement“

Dans une récente interview pour nos confrères de Allociné, Malik Elakehal El Miliani est revenu sur cette intrigue sociétale. Selon lui, c’est un sujet qui prête à discussion pour pas mal de gens, et c’est bien que les scénaristes d'”Un Si Grand Soleil” ont pu en parler : “Ce que j’ai trouvé très agréable, en lisant au fur et à mesure les scénarios qu’on nous envoyait, c’est que la manière dont ça a été écrit et amené a été faite de façon très intelligente, avec beaucoup de réflexion. On se rend compte que chacun a le droit de ressentir ce qu’il ressent. Chacun peut l’exprimer, mais le fait que les visions puissent diverger, ça crée un choc. Et ce choc-là, je trouve qu’il a été brillamment mis en scène“.

Concernant la suite des aventures de son personnage dans “Un Si Grand Soleil“, Malik Elakehal El Miliani déclare que Bilal va vivre un sacré bouleversement : “Sans trop en dire, Bilal va vivre un sacré bouleversement. Il porte en lui cette émotion qui va l’accompagner très longtemps en découvrant qu’un être humain peut arriver grâce à lui. Il a été submergé malgré lui par un flot d’émotions, et ça va l’affecter sur le long terme“. Une chose est certaine, les prochaines intrigues seront intéressantes. A la rédaction de LD People on a hâte de voir la suite.