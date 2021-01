Un si grand soleil: Johanna et Ludo sur le point de se séparer? La réponse de l’actrice Aurore Delplace

Dans la série Un si grand soleil, un personnage très marquant du scénario fait parler d’elle. Ainsi, Johanna fait son grand retour au cœur de l’intrigue. Pour l’occasion, la comédienne Aurore Delplace livre en exclusivité quelques petits secrets sur son personnage. D’ailleurs, une grande question reste en suspens. Johanna et Ludo, auraient-ils l’intention de rompre ? LD People vous explique tout.



Un si grand soleil : Johanna et Ludo vont-ils se séparer ? Aurore Delplace répond



Comédienne et chanteuse



Aurore Delplace avoue être très heureuse de sa participation à Un si grand soleil. Elle reconnaît d’ailleurs qu’il y a une excellente ambiance en général sur le plateau. Elle considère même que ses partenaires sont devenus pour certains de vrais amis. Mais la carrière de l’artiste ne s’arrête pas là. En effet, Aurore Delplace s’est également lancée dans la chanson. Elle explique également que durant ce confinement, elle en a profité pour écrire quelques titres. Et elle espère bien pouvoir rapidement les enregistrer.



” Je vais bientôt avoir trois semaines de coupure dans le tournage après mon intrigue. Et je vais pouvoir me concentrer sur ces morceaux pour les démarcher, les faire arranger, car j’ai hâte de reprendre, ça me manque ! “. Durant cet entretien, la star d’Un si grand soleil revient également sur l’évolution de son personnage Johanna. Car au fil des épisodes, l’intrigue se corse. Face aux journalistes, Aurore Delplace raconte tout ! LD People revient sur la suite de ses déclarations.



Johanna et Ludo : face aux épreuves



L’interprète de Johanna dans Un si grand soleil trouve que son personnage a réussi à s’adoucir avec le temps. Notamment concernant sa relation avec Ludo. Car cette rencontre a changé certaines choses dans sa vie. Mais la jeune femme est toujours aussi prise par son travail. Au point de mettre en péril son couple. Car elle fait toujours passer sa vie professionnelle avant sa vie privée. Dès lors, Ludo se sent exclu. Aussi, un autre événement a fragilisé le couple. La perte d’un enfant dans l’incendie de l’escape game est toujours dans leur mémoire. Aurore Delplace s’en explique ” Parfois, les épreuves renforcent, et parfois ça fait l’effet inverse. Tout ce qui s’est passé a forcément eu un impact sur Johanna, qui quelque part cherche à se noyer dans le boulot pour avancer “. D’ailleurs, sa fuite en avant dans le travail est peut-être une manière de ne pas affronter le chagrin.



” C’est ce que je me suis raconté pour le jouer. C’est un moyen de s’échapper et aussi de ne plus trop s’investir émotionnellement “. À ce stade de l’histoire la relation entre Johanna et Ludo est donc loin d’être au beau fixe. Car comme l’explique la comédienne d’Un si grand soleil, ” quelque chose s’est cassé “ entre eux. ” Johanna et Ludo ne sont pas du tout sur la même longueur d’onde.(…) Je pense qu’avec le temps, ils découvrent finalement que malgré les sentiments qu’ils éprouvent, ils ne sont pas dans les mêmes sphères. Ils ne veulent pas les mêmes choses. Ils ont deux visions de la vie totalement différentes “. Alors, Johanna et Ludo seraient-ils arrivés à la fin de leur histoire ? En tout cas, Aurore Delplace avoue que ” ça ne sent pas bon pour eux ! “. Alors comme le veut l’expression, suite au prochain épisode…