Une ancienne participante de The Voice arnaquée par un faux producteur de TPMP! L’émission est au plus mal

Ce jeudi 28 janvier, Cyril Hanouna a mis en garde les téléspectateurs dans son émission « Touche pas à mon Poste« . Un faux producteur sévit et arnaque des gens depuis quelques temps. Découvrez ses déclarations avec la rédaction de LD People sur The Voice.

Cyril Hanouna met en garde les téléspectateurs contre les arnaques

Si vous suivez « The Voice », vous connaissez sûrement Léa Tchéna. En effet, en 2015, la jeune femme avait fait sensation avec son interprétation de « Wasting My Young Years » de London Grammar. Malheureusement pour elle, depuis son passage, c’est un peu plus difficile et évidemment quand on lui propose de se produire sur le plateau de « Touche pas à mon Poste« , elle ne crache pas dessus. Oui, mais, elle ne s’attendait sûrement pas à se faire avoir par un faux producteur.

Léa Tchéna, ancienne candidate de #TheVoice, arnaquée par de faux-producteurs qui lui auraient promis une prestation dans #TPMP en échange de 360 euros pic.twitter.com/1Tav9XW9q6 — FANZOUZE_OFF (@fanzouze_off) January 28, 2021

Cyril Hanouna, qui a eu vent de cette histoire, a révélé ce jeudi 28 janvier, comment Léa Tchéna a été victime d’une arnaque : « L’homme en question lui aurait proposé de venir faire une prestation live dans TPMP contre une forte somme d’argent, il lui a dit : ‘Tu donnes 360 balles et tu vas faire un live dans TPMP.‘ Ils lui ont même fait un contrat » commence-t-il par dire. Il poursuit son propos en précisant que personne ne demande d’argent pour qu’un artiste puisse faire un live : »Les mecs, quand on vous demande de l’argent, c’est toujours une arnaque ».

The Voice : Léa Tchéna raconte son histoire

Un jour après l’annonce de Cyril Hanouna, Léa Tchéna a pris la parole sur son compte Instagram afin de raconter son histoire. « J’ai décidé de dénoncer des personnes qui m’ont roulée dans la farine, qui m’ont promis des choses et qui n’ont jamais rien fait. J’avais payé… Le 5 octobre 2019, je reçois un appel d’un gars qui avait ouvert sa société de production, son label. Il me propose de passer dans Touche pas à mon poste. Le mec me vend du rêve de ouf, je lui dis ‘mais avec grand plaisir' ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ◇ L É A T C H É N A ◇ (@leatchena)

Une fois le paiement effectué, c’est à ce moment que tout se gâte. En effet, Léa Tchéna comprend qu’elle ne passera pas dans l’émission : « A quelques jours de la prestation, il m’appelle pour me dire que ça va être compliqué à cause des grèves, qu’il faut décaler la date ». Mais plus aucun signe de vie du fameux producteur ensuite. La jeune femme a pris contact avec un membre de TPMP et apprend ensuite que l’homme n’a jamais travaillé avec eux. Elle réalise alors l’arnaque.