Une ancienne vedette de TF1 révèle son salaire colossale (WoW)

Une ancienne vedette de TF1 était de retour sur les plateaux de télévision. Dans l’émission de Jordan De Luxe, sur Non Stop People, un journaliste bien connu n’a pas hésité à parler gros chiffres. Ce phénomène n’est pas rare et le public est toujours épatés par les sommes folles qui font les salaires des stars de la télévision. LDPeople vous résume donc une interview très spéciale d’une ancienne vedette de TF1. Celle du journaliste Jean-Marc Sylvestre, présent sur TF1 et sur LCI en tant que spécialiste de l’économie entre 1994 et 2010. Et si son dernier salaire est impressionnant, il n’est pas le plus conséquent !

Une ancienne vedette de TF1 parle salaire dans L’instant De Luxe

Une ancienne vedette de TF1 se prêtait donc au jeu des révélations avec Jordan De Luxe. L’animateur de L’instant De Luxe a effectivement le don d’amener ses invités à se confier. Il est capable de mettre tout le monde à l’aise. et sa sympathie l’aide à délier les langues. En effet, la question des salaires est normalement un sujet tabou pour les Français. Mais depuis que Jordan est parvenu à faire parler Jacques Legros, tout le monde s’y met. Dans TPMP notamment, Cyril Hanouna avait dépêché des équipes pour mener l’enquête. Il dévoilait ainsi les salaires des vedettes de la télévision. Animateurs, journalistes, tout le monde était sous la loupe des chroniqueurs. Et il semblerait que ce soit sur TF1 surtout que les meilleurs salaires se trouvent.

Jacques Legros n’est pas une ancienne vedette de TF1 pour sa part. Il est le remplaçant attitré de Jean-Pierre Pernaut pour le JT de 13h de TF1. Et sur le plateau de Jordan De Luxe, il avait avoué empocher la coquette somme de 2 000 euros par JT. Depuis, sur C8 et avec Cyril Hanouna, nous apprenions par exemple que Claire Chazal touchait environ 120 000 euros par mois lorsqu’elle travaillait chez TF1. Ou encore, que Jean-Pierre Pernaut touchait jusqu’à 50 000 euros par mois. Mais c’est une ancienne vedette de TF1 qui fait aujourd’hui tourner toutes les têtes. Jean-Marc Sylvestre révèle donc à Jordan De Luxe qu’il était rémunéré à hauteur de 20 000 euros par mois. Cela donc lorsqu’il quittait TF1. Un salaire juteux qui ne laisse personne indifférent !

Jean-Marc Sylvestre termine sa carrière en beauté

Comme nos lecteurs, à la rédaction de LDPeople, nous sommes épatés par des salaires si impressionnants. Mais comme nos lecteurs encore, nous pouvons imaginer que le choc ne tient pas tant aux personnes qui touchent ces salaires mirobolants. Cela tient plus au système de rémunération qui est tout à fait aberrant. L’ancienne vedette de TF1 a fait mouche en dévoilant son salaire. Mais il convient d’ajouter que l’interview de Jordan De Luxe n’avait pas ce seul sujet pour thème. En effet, l’animateur a tenu à détailler avec le journaliste son dernier interview avec Valéry Giscard d’Estaing, ancien Président de la République récemment décédé. Pour retrouver Jean-Marc Sylvestre, l’ancienne vedette de TF1, rendez-vous sur l’émission Smart PME sur B Smart TV. Il l’anime depuis 2020.