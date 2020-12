Une candidate dans les bras de Francis Cabrel, une aventure? Nagui s’exprime et fait une supposition osée

Ce dimanche 6 décembre, Nagui n’a pas failli à son légendaire humour grivois. Une candidate s’est en effet laissée aller à quelques confessions au sujet de Francis Cabrel. Il n’en a pas fallu beaucoup pour que l’animateur s’imagine des scénarios pas possible.

Les téléspectateurs de Tout le monde veut prendre sa place ne s’ennuient jamais. Car avec Nagui, ils sont sûrs d’avoir droit chaque jour à de nouvelles blagues. L’animateur a toujours la langue bien pendue. Il sait comment mettre les candidats mal à l’aise. Ce dimanche 6 décembre, il recevait Line. Et comme à chaque épisode, c’est le même rituel.

Son rituel, les incontournables anecdotes croustillantes !

Le compagnon de Mélanie Page demande à ses candidats de lui livrer des anecdotes croustillantes. Le présentateur en profite ensuite pour faire parler son imagination débordante. Au sein de la rédaction de LDpeople, on ne se lasse jamais de sa façon de tourner les choses ou de raconter à son tour des histoires personnelles très loufoques !

Sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place, Line a donc osé faire part de quelques confessions. En effet, elle adore Francis Cabrel. Le chanteur de 67 ans ne fait plus beaucoup de tournées. En revanche, il se montre très proche de ses fans.

“Non mais vous êtes devenus intimes ?!”

Ainsi, Line a eu la chance d’assister avec une amie à une répétition de son idole. Quelques temps plus tard, elle s’est même retrouvée dans le car de tournée de la star, avec tous ses musiciens ! Forcément, il n’a pas fallu beaucoup de temps à Nagui pour penser à des choses salaces. « Et neuf mois après, que s’est-il passé ? », a-t-il demandé. Comme Line ne lui répondait pas, il n’a pas hésité à insister, au risque de paraître lourd. « Non mais vous êtes devenus intimes ?! (…) Généralement le nombre de places est assez limité dans ce genre de cars. Ce ne sont pas des cars de tourisme. Ce sont des cars… couchettes. », a-t-il ainsi continué.

Nagui : Il tacle Michel Cymes mais gare au retour de bâton !

Forcément, Line a piqué un fard tout en essayant de faire bonne figure. En tous cas, les téléspectateurs auront encore une fois rigolé ! Et le lendemain, l’animateur récidivait avec cette fois une blague d’un tout autre registre. Comme sa chérie Mélanie Page adore le présentateur et médecin Michel Cymes, Nagui a cru bon de se moquer de lui.

« Je rappelle qu’Adriana Karembeu, au-delà de présenter cette émission, est extrêmement généreuse et a beaucoup de tendresse pour les personnes âgées puisqu’elle aide Michel Cymes également à la présenter », a-t-il osé lâcher. Le public et les candidats ont ri aux éclats. Pourtant, chez LDpeople, nous avons relevé que Nagui, 59 ans, n’a que 4 ans de moins de Michel Cymes, âgé de 63 ans. Autrement dit, c’est une personne âgée lui aussi !