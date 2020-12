Une chroniqueuse de “TPMP” est très inquiète pour sa fille menacée de mort :elle raconte et ça fait froid dans le dos!

TPMP: Magali Berdah a révélé les fortes attaques que subit sa famille depuis sa médiatisation et l’une des plus graves a concerné l’une de ses trois filles…

Magali Berdaha TPMP bien pris conscience que les réseaux sociaux comportent une énorme part d’ombre, meme si comme Wesley Nakache, elle doit gérer des dizaines et des dizaines de stars d’Instagram, de Snapchat et de la télévision ! LD People revient sur ces attaques très glauques !

“On me créé des polémiques, des fausses histoires. Les gens ne savent pas les conséquences que ça peut avoir sur les enfants”, a-t-elle confié ce mardi 15 décembre, sur le plateau de Jordan de Luxe ! Et en effet c’est bien le côté noir des réseaux sociaux. Puis, de poursuivre : “Cela peut aller jusqu’à des menaces de mort. Il n’y a pas très longtemps, on a fait croire à ma fille que son père n’était pas son père. Ça me rend triste.”

TPMP: En couple avec Stéphane Teboul, qui est son bras droit dans son agence d’influenceurs, Magali est aussi l’heureuse maman de trois filles. Elle assume aussi totalement ses nombreuses interventions de chirurgie esthétique et semble vouloir mettre en garde le grand public, sur les graves dangers que peuvent présenter la forte médiatisation, preuve en est pour ne nombreux membre de la réalité, à l’instar de Loana !

Mais elle ne veut pas non plus priver sa fille aînée d’avoir Instagram, d’y publier du contenu et de fréquenter les stars de télé-réalité à qui elle déniche des contrats sponsorisés.

Les ados sont beaucoup trop fans d’Insta, TikTok et Snapchat, toutes les plateformes l’on peut consommer vidéos et photos inédites à vitesse grand V, et elle le sait très bien !

Elle s’est donc exprimée sur Non Stop People en disant : ce mardi 15 décembre 2020, que sa notoriété “peut poser des problèmes” au quotidien. Selon elle, son image dans le petit écran “génère des fantasmes psychologiques“, allant jusqu’à provoquer chez certains membres du public “à la fois de la haine et de l’amour“.

Les amalgames peuvent coûter cher selon elle : « On me créé des polémiques, des fausses histoires. Les gens ne savent pas les conséquences que ça peut avoir sur les enfants.", a-t-elle confié visiblement déboussolée face aux haters qui s'en prennent à ses filles.

Il et très dur pour elle de voir ses trois filles pâtir de sa notoriété et de son choix de carrière.