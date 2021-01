Une chroniqueuse de TPMP recalée d’un casting de James Bond: Elle dévoile un cliché pour le prouver

Le monde de la télévision et du cinéma ne sont pas forcément perméables. Géraldine Maillet, chroniqueuse de l’émission « TPMP » est bien placée pour le savoir. LdPeople vous raconte tout !

La chroniqueuse de TPMP est très active sur Instagram. Elle sait étonner les internautes avec ses différents posts. Rien n’est laissée au hasard. Elle diffuse souvent des photos de sa vie quotidienne. Géraldine Maillet prend beaucoup de plaisir à se souvenir du passé. Elle diffuse souvent des photos vintages sur sa page Instagram. En effet, ses fans peuvent souvent voir les différents atouts de cette femme.

Un cliché qui fait le buzz

Après différents clichés d’elle durant des séances photos lorsqu’elle était mannequin, ou lors de défilé quand elle était âgée d’une vingtaine d’année. Récemment, c’est un cliché durant un casting pour un fameux long-métrage que la belle brune a décidé de montrer. Le 14 janvier dernier, Géraldine Maillet a surpris ses fans en indiquant qu’elle aurait pu devenir un James Bond Girl. Malheureusement, elle a indiqué qu’elle n’a pas été retenue. On peut imaginer que la concurrence devait être célèbre.

Sur sa page Instagram, elle a diffusé un cliché d’elle d’il y a quelques années, effectué pendant le casting du long-métrage « Souvenirs, souvenirs. Casting pour la méchante dans James Bond. Refoulée. Fin des années 1990 ». Robe blanche parfaite, pistolet en main et attitude méfiante, Géraldine Maillet apparait comme très à l’aise dans son rôle.

TPMP : Géraldine Maillet recalée

Mais, la production du film a décidé de la recaler. Il faut préciser qu’en 1999, c’est le film « Le monde ne suffit pas » qui est sorti au cinéma, avec au casting Sophie Marceau avec Pierce Brosnan, dans le rôle de 007. Dur donc d’être en concurrence avec la fameuse actrice qui a été révélée dans le film culte « la Boum » et a enchaîné les beaux rôles au cinéma. Ce recalage de Géraldine Maillet n’a pas été moqué par ses fans sur les réseaux sociaux. Les commentaires ont été très bienveillants pour la belle brune. Ainsi, on a pu lire en commentaire : « se retrouver face à Sophie Marceau, il y a pire », « Non retenue car tu es vraiment trop gentille pour jouer la méchante ? », mais aussi « Dommage tu es sublime ». Ainsi, la chroniqueuse de TPMP peut dire qu’elle a gardé la même ligne qu’il y a vingt ans.

La jeune femme est très cultivée et a souvent des avis très tranchés dans l’émission présentée par Cyril Hanouna : TPMP. Le programme de C8 réalise de très belles audiences. Le concept consiste à débattre des émissions de télévision qui sont diffusées sur toutes les chaînes de la télévision. Parfois les échanges sont houleux. Certaines chaînes n’apprécient pas les commentaires de Cyril Hanouna. C’est le cas d’Arthur qui est en conflit avec le présentateur de C8 depuis plusieurs années.