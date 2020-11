“Une crevette” dans un boxer moulant… Matt Pokora ose publier une photo qui ne le met pas du tout à son avantage!

Le chanteur a partagé une photo de ses 18 ans à côté d’un autre cliché récent. La différence physique saute aux yeux ! Prêt pour son concert du 8 décembre, l’artiste motive son public pour participer à l’événement.

Le secteur musical a profondément souffert des deux confinements qui ont sévi en 2020. Matt Pokora a lutté contre vents et marées pour que sa tournée Pyramide Tour ait lieu. Mais aux vues de l’expansion de la pandémie de Covid-19, ce fut malheureusement impossible. La saturation des lits en réanimation ont vite justifié la fermeture des salles de spectacle et de concert.

“Renoncer ne fait pas partie de mon vocabulaire”

Mais l’interprète de Si t’es pas là a la tête dure. Rien ne semble l’arrêter. Ainsi, il ne voulait pas se voir comme une victime collatérale de cette triste épidémie. Il a voulu remédier au problème en organisant un concert géant, mais virtuel.

“Renoncer ne fait pas partie de mon vocabulaire”, a-t-il ainsi annoncé sur son compte Instagram. Et de poursuivre : “Il y aura donc une ultime représentation du #PYRAMIDETOUR ! Pour vous, pour celles et ceux qui attendaient ce concert depuis des mois mais en ont été privé. Parce qu’avec mes équipes on voulait finir 2020 ensemble, avec vous, sur une note positive. Vous ne serez pas sur place mais nous on sera chez vous! RDV donc le 8 décembre”. Le chanteur de 35 ans a donc choisi de se produire en direct sur la Seine Musicale. C’est dans ce même lieu que se tiendra la prochaine édition des NRJ Music Awards

Ses fans le savent, l’interprète de Juste une photo de toi adore entretenir son corps. Sportif dans l’âme, on peut le découvrir sur son compte Instagram aussi bien jouer au basket que faire de la musculation. Mais pour cet événement qui s’annonce hors norme, le vainqueur de la première édition de Danse avec les Stars suit un entraînement de champion !

Quand Matt Pokora se compare à une crevette !

“Objectif 8 décembre. Le concert de ma vie je vous ai dit! Prêt à TOUT donner pour vous… Un concert pour la couronne…”, a-t-il publié en légende d’une photo le 23 novembre 2020. Sur le cliché, on le voit torse dans une salle de sport, portant de lourdes haltères. L’artiste ne rigole pas ! Il suit actuellement une intense préparation physique pour son concert du 8 décembre.

Et la photo qui a le plus buzzé sur son compte Instagram, c’est une photo qu’il a publié en story. Le chéri de Christina Milian a fait un montage en montrant deux photos. L’une quand il a 18 ans, dans un caleçon blanc, avec l’émoji d’une crevette pour symboliser son ancien physique, l’autre est une photo récente, pleine de muscles. “Hard Work and Dedication” (dur travail et dévouement), écrit-il simplement. 17 ans séparent les deux photos. A part les muscles, ce sont les tatouages qui sautent aux yeux ! Le jeune homme de Pop Star semble une toute autre personne !

