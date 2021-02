Une cuisinière cuit ses pâtes sans eau, sa vidéo fait le buzz avec 2 millions de vues

Les pâtes: LD People vous présente aujourd’hui une recette qui a véritablement créé le buzz sur la toile. Visionnée à plus de 2 millions de reprises, cette séquence fait beaucoup parler d’elle. Diffusée sur la plate-forme TikTok, cette astuce culinaire a également suscité un grand nombre de réactions négatives. Et pour cause, certains Italiens crient même au » sacrilège « . Alors qui est cette Britannique dont tout le monde parle après avoir cuit des pâtes, sans utiliser d’eau ?

Cuisson des pâtes sans eau : la toile se révolte

Un succès incroyable

Cette cuisinière amateure, venue de Grande-Bretagne, ne s’attendait certainement pas à engendrer un tel nombre de réactions. En effet, elle a récemment utilisé TikTok pour partager une recette plutôt étonnante. Si la cuisson des pâtes est un véritable art pour les Italiens, cette méthode est tout à fait révolutionnaire. Mais la grande question est : que vaut le résultat ? À première vue, les spécialistes de la question sont plutôt mitigés. En effet, » la pasta » est une véritable institution dans toute l’Italie. Dès lors, ne pas respecter sa méthode ancestrale de préparation peut même paraître comme une véritable offense.

LD People vous révèle donc comment cette Britannique crée l’événement sur les réseaux sociaux. En effet, sa méthode est loin d’être orthodoxe. Pourtant, on peut réellement parler d’un véritable succès, du moins en nombre de vues. Car cette séquence publiée il y a 15 jours exactement a véritablement inondé le web. Pas moins de 2 millions d’internautes ont véritablement été scotché par ce petit truc plutôt surprenant. LD People vous explique tout concernant cette révolution en matière de cuisson des pâtes.

À essayer…, ou pas !

Jasmine Giltrow a véritablement réussi un très joli coup. En effet, sa recette a beaucoup fait parler d’elle. Sur le web, un grand nombre de sites sont consacrés à la cuisine. Ainsi, certains proposent des méthodes loin d’être classiques pour réaliser quelques-unes des préparations les plus fréquentes. En effet, les réseaux sociaux regorgent véritablement de petites pépites en la matière. Beaucoup se souviennent d’ailleurs de cette Marocaine dont tout le monde parle encore. En effet, elle proposait une méthode de cuisson d’un gâteau sans four et uniquement à l’aide d’une poêle. Plusieurs millions de fans en parlent encore ! Aujourd’hui, la nouveauté nous vient d’Angleterre. En effet, la jeune femme a décidé de s’attaquer à un des plats les plus consommés sur la planète, les spaghettis à la tomate.

Pour se faire, elle décide de ne pas utiliser d’eau du tout. Ainsi, elle verse directement de la sauce tomate dans une casserole. Ensuite, elle y fait cuire immédiatement ses pâtes ! Certains se montrent très intéressés alors que d’autres crient au scandale. Parmi les remarques négatives, des followers d’origine italienne parlent d’un véritable » sacrilège « . Car dans ce pays, les pâtes sont loin d’être un sujet de plaisanterie. Pour eux, cette méthode est tout simplement une aberration. Mais en tout cas, cette vidéo a véritablement créé l’engouement. D’ailleurs, la jeune femme s’apprête à réitérer son exploit avec une autre expérience. Car elle va bientôt proposer de cuire des pâtes dans du lait et de la farine. On imagine déjà comment réagiront les puristes…