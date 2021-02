Une grande réforme du calendrier scolaire va chambouler toute la société, voici les inquiétudes exposées

calendrier scolaire: En pleine pandémie de covid-19, une réforme est sur le point de faire grand bruit. En effet, les rythmes scolaires vont connaître de profondes modifications dans les prochains mois et dans les prochaines années. Car dès la rentrée de 2022, tout change ! Jugée problématique par certains détracteurs, cette nouvelle législation sera néanmoins mise en fonction dans finalement, très peu de temps. LD People tente pour vous de clarifier la situation.

Réforme des rythmes scolaires : le grand chambardement

Des habitudes à revoir

En matière de calendrier scolaire, un nouveau rythme va voir le jour. En effet, le législateur a pris de lourdes décisions en cette matière. Désormais, tout va être modifié en profondeur. Mais du côté des parents, c’est la stupéfaction. Car ces aménagements vont bien évidemment avoir de lourdes conséquences sur la manière d’appréhender ces périodes de repos. Ainsi, il faudra s’adapter !

En effet, le monde du travail et celui de l’école ne seront plus en parfaite synergie. Dès lors, les conséquences pourraient se révéler problématiques pour un grand nombre de personnes. Comment gérer la garde des enfants ? De quelle manière poser ses congés ? Un grand nombre de réactions négatives sont déjà apparues après cette annonce concernant les rythmes scolaires. Pourtant, la décision semble ferme et définitive. Dès septembre 2022, l’enseignement va connaître une véritable métamorphose de son calendrier. LD People vous explique comment.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cha🌞 (@cha_zzam_)

Alternance

Le nouveau principe de base des rythmes scolaires est assez simple. En effet, les élèves suivront sept semaines de cours. Ensuite, ils auront systématiquement deux semaines de congés. Cette mesure s’appliquera à toutes les échelles et à tous les types d’enseignement. Mais bien évidemment, beaucoup d’autres secteurs vont être impactés. Par exemple, les transports publics vont devoir revoir leurs horaires. Les organisateurs d’activités extra-scolaires, comme les clubs de sport ou les stages vont également devoir repenser leur planning. Alors comment vont faire les parents pour occuper les petits durant ces périodes creuses ? Sur ce sujet, la ministre belge de l’Éducation nationale dit déjà se préparer à ce grand changement. Elle planche actuellement sur une grande réforme concernant tous ces domaines de société. En tout cas, cette annonce est loin d’être passé inaperçu. Car à tout niveau de l’État, les réactions sont nombreuses.

Ainsi, l’inquiétude est grande concernant ces nouveaux rythmes scolaires. Car il s’agit donc d’une véritable petite révolution. Les traditionnelles vacances d’automne, les fêtes de fin d’année, le break du printemps ainsi que les autres congés scolaires vont donc être tous décalés. Le calendrier connu depuis des décennies est donc définitivement refermé. En tout cas, certaines associations promettent déjà de se battre contre ses décisions. Elles seront également attentives à la manière dont ces mesures inédites seront mises en application, si elles sont maintenues. Il reste désormais à savoir ce qu’en pensent les principaux intéressés. Et si les enfants et les étudiants en règle générale, sont plutôt satisfaits de ce nouveau rythme scolaire en Belgique ? Pour l’instant, il semble trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, ces décisions sont déjà loin de faire l’unanimité depuis leur annonce.