Une grande star internationale arrêtée suite à une bagarre avec un policier! Des images qui font le buzz sur la toile!

Depuis quelques jours, des images d’une rare violence font le tour des réseaux sociaux. En effet, l’une des stars du rap américain a été arrêtée par la police lors d’un match de football opposant Kansas City et les Buffalo Bills. Selon toute vraisemblance, la vedette Trey Songz aurait été privée de liberté pendant 24 heures. Dès lors, un grand nombre de questions se posent ? LD People vous explique tout.

Star internationale: Trey Songz (chanteur) écroué suite à une bagarre avec la police

Un proche de Drake et de Chris Brown

Âgé aujourd’hui de 36 ans, Trey Songz est un artiste qu’il n’est plus nécessaire de présenter. En effet depuis le début des années 2000, il ne cesse d’enchaîner les succès et a déjà produit de nombreux albums. La star a également fait la une des médias pour ses collaborations avec Drake, Chris Brown, Tyga ou encore P. Diddy. La presse lui a également prêté une relation en 2016, avec la célèbre Khloé Kardashian.

Mais en règle générale, l’artiste se montre plutôt très discret concernant sa vie privée. D’habitude, il n’est pas non plus du genre à faire de vague. Pourtant, sa récente altercation pose un grand nombre de questions. Alors que s’est-il réellement passé lors de ce match de football américain ? Le rappeur, a-t-il réellement agressé un policier ? LD People tente de faire éclater toute la vérité sur cette affaire.

Un problème de masque

Ce dimanche 24 janvier, Trey Songks était présent au Arrowhead Stadium dans le Missouri. En effet, l’enceinte accueillait un match très important entre les Chiefs de Kansas City et les Buffalo Bills. Les deux équipes avaient pour but de rejoindre la finale du Super Bowl. L’ambiance était donc à son comble et tout était réuni pour qu’une grande soirée ait lieu. Pourtant, des images d’une rare violence circulent sur le net. Ainsi, le public peut découvrir le chanteur en train de se battre avec un officier de police. Selon plusieurs personnes présentes sur place, l’artiste se montrait quelque peu exubérante et d’autres spectateurs lui ont demandé de se calmer. Selon les premiers témoignages, un policier se serait approché de lui en lui demandant fermement de regagner sa place.

D’autres témoins affirment que le policier en question à lui-même était très agressif. Dès lors, Trey Songz aurait décidé de se défendre. Selon certaines sources parues dans le magazine TMZ, le chanteur et son équipe n’auraient pas accepté de porter de masques de protection anti-covid. D’où une bagarre a eu lieu. En tout cas, les forces de l’ordre ont arrêté Tremaine Aldon Neverson. Un délit d’action, de résistance et d’agression sur un policier font partie des charges retenues contre lui. Après une courte incarcération, il a néanmoins été libéré. Alors que s’est-il réellement passé lors de ce match ce 24 janvier 2021 ? À ce jour, toute la lumière n’est pas encore faite sur cette affaire. Et les images diffusées sur la toile ne montrent pas le début de la bagarre. Dès lors, chacun se fera sa propre opinion en attendant qu’un juge américain ne donne son verdict dans cette affaire.