Une Miss France s’engage dans la lutte contre le cancer, pour sa mère partie trop tôt

Maeva Coucke ( Miss France ) est fière d’annoncer à ses followers qu’elle participera à la prochaine édition d’un programme très spécial. Une émission dans laquelle elle posera sans aucun vêtements pour défendre une cause importante, celle du dépistage du cancer. En effet, sa propose mère a été victime du terrible crabe. C’est donc avoir honneur qu’elle rejoint le casting du show produit par Arthur, sur TF1. LDPeople vous explique tout ! Notamment que le 12 février prochain, il faudra être au rendez-vous !

Maeva Coucke est très fière de son engagement

Maeva Coucke a elle-même choisi d’évoquer sa mère et sa maladie pour justifier sa participation au show. En effet, c’est un lourd événement que d’avoir accompagné une personne si proche à traverser cette épreuve. Le cancer ne fait pas de cadeau et n’épargne personne. Heureusement, des dépistages en amont peuvent augmenter les chances de réussite des traitements. Les recherches sont encore nécessaires pour éradiquer la maladie. Mais la science avance. Et pour que tout le monde se sente concerné et puisse décider d’aider la recherche ou bien se faire dépister à temps, la sensibilisation est plus que jamais essentielle. C’est pour cette raison que Maeva Coucke ( Miss France ) tient à faire passer un beau message sur son compte Instagram.

Son message à ses fans c’est d’abord celui d’une personne heureuse. Heureuse de rejoindre le casting de l’émission produite par Arthur qui vise à sensibiliser sur le cancer. C’est aussi celui d’une personne impliquée et combative. Car depuis longtemps, Maeva Coucke ( Miss France ) fait de ce combat le sien. Enfin, c’est un message pour sa maman. La preuve d’un engagement sans failles envers celle qui comte tant pour elle et qui a traversé l’enfer. Pas de doutes, le message de Maeva Coucke est bien passé. Pour la voir poser sans vêtements afin de sensibiliser au dépistage des cancers féminins, il faudra être sur TF1 le 12 février prochain, dès 21h05.

Ce programme produit par Arthur n’en est qu’à sa deuxième édition. La première se déroulait l’année dernière. Et comme l’année passée, un soirée est dédiée aux femmes et une autre est dédiée aux hommes. Les deux événements ont pour objectif de sensibiliser le public au dépistage des cancers. Enfin, la première édition de ce show avait rencontré un franc succès et tout le monde espère bien renouveler l’expérience si le public est au rendez-vous.

Miss France : Un bon moment en perspective

Pour finir, Maeva Coucke ( Miss France ) affirme avoir passé de délicieux moments avec les autres participantes et les équipes du programme. De quoi donner encore davantage envie aux téléspectateurs de ne pas en manquer une miette. LDPeople ne saurait que vous y inciter ! Ce sont toutes des célébrités qui ont accepté avec elle de relever ce défi pour la bonne cause. Notamment Nathalie Marquay et Linda Hardy, ou encore Lola Dubini ! Pour une soirée inédite et forte en émotions, notez donc bien la date du 12 février dans vos agendas. Il serait dommage de ne pas participer à cette noble cause tout en passant une agréable soirée sur TF1, n’est-ce pas ?