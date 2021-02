Une recette de pâtes simple et succulente inédite qui fascine sur TikTok comme jamais !

Une recette de pâtes semble trop simple ou trop quelconque pour pouvoir fasciner qui que ce soit. Mais LDPeople ne pouvait passer à côté du phénomène. Les internautes sont des milliers à plébisciter cette recette de pâtes simple et succulente. En effet, c’est une recette de pâtes qui a la côte sur TikTok.

Une recette de pâtes qui cartonne

Les réseaux sociaux démocratisent désinformations en tout genre. Alors pourquoi pas une recette de pâtes également ? Celle que votre magazine LDPeople vous présente dans cet article fait littéralement le buzz sur la Toile. Découvrez une recette simple et délicieuse qui nous met déjà l’eau à la bouche. Et surtout, découvrez ici la recette pas à pas qui vous permettra des les refaire sans efforts.

TikTok c’est le phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Des danses, des messages engagés, des séances de sport, des blagues, des jeux, des musiques et à présent, des recettes de cuisine. Si vous êtes un adepte de ce réseau social, vous n’avez pas pu passer à côté de cette fameuse recette. Une recette de pâtes au gramme fondant et à la sauce tomate.

Derrière la recette se trouve Yumna qui officie sur le compte de « @feelgoodfoodie ». Elle est également présente sur Instagram, ce qui a permis à la rédaction de LDPeople de la retrouver sans encombres. Sa recette est tout simplement virale depuis qu’elle l’a mise en ligne. Son succès réside aussi peut-être dans le fait qu’elle peut être déclinée à l’infini selon les goûts et les ingrédients disponibles. Après tout, une recette de pâtes est toujours bonne à prendre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yumna | Feel Good Foodie (@feelgoodfoodie)

La célèbre recette détaillée pour enchanter vos papilles

La recette de Yumna peut se décliner mais à l’origine, ce sont des tomates cerises et de la feta qui accompagnent les délicieuses pâtes. Voici les ingrédients pour la réaliser en toute simplicité. Les ingrédients sont à prendre en compte pour régaler deux personnes. À vous de calculer les doses pour faire davantage d’heureux.

200 grammes de pâtes

200 grammes de tomates cerises

1 bloc de feta

Huile d’olive

1 gousse d’ail

Feuilles de basilic

Sel

Poivre

Munissez-vous d’un plat pour le four fans lequel vous disposerez tous les ingrédients sauf vos pâtes. À 200 degrés et pendant 35 minutes, les tomates et l’ail vont confire tandis que le fromage va fondre. Avant la fin de la cuisson, faîte cuire vos pâtes. Quand votre plat est cuit, sortez-le du four et écraser le mélange avec une fourchette. Une recette de pâtes prête à déguster s’offre à vous lorsque vous y aurez ajouter les pâtes cuites. Disposez quelques feuilles de basilic et ajouter du sel et du poivre si nécessaire. Enfin, régalez-vous !

Pour ceux et celles qui ne sont pas des adeptes des tomates cerises par exemple, il est possible d’ajouter votre touche personnelle. Des poivrons notamment sont une alternative idéale pour apporter des légumes fondants ou croquants à votre recette. Yumna propose même une variante dans laquelle les pâtes sont des effilochages de courge.