Une scène digne d’un film! Elodie Gossuin raconte son coup de foudre avec Bertrand Lacherie

Elodie Gossuin est connue pour avoir été élus Miss France en 2001. Depuis, elle fait partie des célébrités qui enjolivent le paysage dans les médias. Animatrice sur sur RFM ou sur 6ter, elle est adorée par ses fans. Des fans qui la suivent notamment sur les réseaux sociaux et qui constatent qu’elle est folle amoureuse de son mari et fière d’être la maman de 4 enfants merveilleux. Dans cet article, LDPeople vous propose de découvrir le récit du coup de foudre entre Elodie Gossuin et son amoureux, Bertrand Lacherie. Car c’est une scène mythique qui marque leur rencontre.

Elodie Gossuin vit une idylle qui a commencé par un coup de foudre magique

Elodie Gossuin rencontre Bertrand Lacherie en 2003. Et cette rencontre a fait prendre à sa vie un tournant inattendu. En effet, cette rencontre la conduira au mariage, à la maternité, à vivre la vie de famille dont elle rêvait. C’était pour le magazine TV Grandes Chaînes qu’Elodie Gossuin acceptait de raconter ce coup de foudre. Nous étions alors en février 2019. Mais vous allez voir que cette histoire ne perd rien de son éclat. Car c’est une scène mythique qui aurait pu se dérouler dans un film qui marque le moment où les regards de Bertrand Lacherie et d’Elodie Gossuin se croisent.

Tous les deux invités à la même soirée, Bertrand Lacherie était déjà en train de se passer un agréable moment en savourant une coupe de champagne. Elodie Gossuin arrive alors dans la pièce où il se trouve. Le jeune homme en lâche sa coupe au sol tant il est éblouit par la beauté de Miss France (et Miss Europe) 2001. La jeune femme ne pouvait donc que remarquer Bertrand Lacherie qui venait de s’illustrer par sa maladresse. Mais une maladresse touchante car il admet volontiers que c’est l’arrivée d’Elodie Gossuin qui l’a décontenancé.

Un couple solide et amoureux qui dure depuis bientôt 20 ans

Tous les deux discutent ensuite et Elodie Gossuin n’est pas insensible au jeune homme. En revanche, elle sait qu’elle ne veut pas d’une aventure sans lendemain. Alors, elle va le faire patienter longtemps avant de céder à ses avances. La jolie jeune femme attendait des preuves d’engagements de la part de son prétendant. Et lorsqu’elle a considéré les avoir, elle s’est rendue à l’aéroport pour le retrouver alors qu’il rentrait de voyage. Encore une scène que l’on pourrait retrouver dans un film d’amour selon vos rédacteurs LDPeople. Pour ce qui est de la preuve d’engagement, Elodie Gossuin raconte dans son interview que Bertrand Lacherie lui écrivait de longs messages détaillant leur futur mariage.

Trois ans après leur rencontre, Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie se marient. L’année suivante, ils ont leurs premiers enfants. Une fille et un garçon, des jumeaux, Jules et Rose. Et six ans plus tard, de nouveau deux jumeaux, Léonard et Joséphine. La petite famille est comblée de bonheur. Les rêves d’Elodie Gossuin et de Bertrand Lacherie se concrétisent, ils sont à la tête d’une famille idéale qui fait rêver les fans de la belle sur les réseaux sociaux.