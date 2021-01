Une star des Marseillais enceinte? Elle dévoile par erreur son test de grossesse

La star les Marseillais, Éloïse aurait-elle annoncé une grande nouvelle à ses fans par mégarde ? Il y a quelques jours, la jeune femme partageait en effet une vidéo pourtant très anodine. Mais durant cette séquence, un détail a interpellé ses followers. Toujours à l’affût de la moindre information, ses fans ont été très surpris par le contenu de son sac. Car sur les images, un test de grossesse apparaît très clairement. Alors, Éloïse s’apprête-t-elle à connaître la maternité? LD People tente de lever le voile sur cette nouvelle intrigue chez Les Marseillais à Dubaï.

Les Marseillais : Éloïse et Nacca , bientôt parents ?



Un couple dans la tourmente



Les deux stars des Marseillais ont vécu des moments difficiles ces derniers temps. En effet, Nacca avait rejoint l’émission quelques jours avant Éloïse. À la grande surprise des téléspectateurs, il avait d’ailleurs annoncé ne plus être en couple. Durant l’absence de la jeune femme, il a même connu une courte idylle avec une autre candidate prénommé Charlotte. Les fans de l’émission ont d’ailleurs pu les voir s’embrasser. Puis, Éloïse est arrivée ! La tension était donc à son comble.



Pourtant, les deux tourtereaux ont visiblement eu une explication franche et sincère. Au point qu’ils se sont finalement remis ensemble. Pour Éloïse, c’était donc l’heure du grand pardon. Elle a ainsi décidé ” d’aller de l’avant “. La candidate des Marseillais affirme maintenant que tout va désormais beaucoup mieux dans son couple. ” Aujourd’hui, on est mille fois plus heureux qu’avant “. Ces déclarations faites dans Purebreak étaient donc annonciatrices d’une autre grande nouvelle ? Éloïse, est-elle enceinte ? LD People vous explique tout.



Une vidéo très remarquée

Les Marseillais à Dubaï aime partager ses meilleurs moments ou ses actions les plus simples du quotidien avec sa communauté. Aussi, il y a quelques jours, Éloïse se filmait comme à son habitude. Mais sa trousse de toilette posée dans sa chambre a éveillé toutes les attentions. Tels de véritables détectives, ses followers n’ont pu s’empêcher de jeter un œil sur la table contenant ses effets personnels. Et à y regarder de plus près, il y avait des éléments très intéressant… À côté des produits de maquillage, trône un test de grossesse ! Dès lors, toutes les questions se posent. La star de W9, va-t-elle devenir maman ? Ou bien au contraire, ne s’agissait-il que d’un simple test, qui finalement ne s’est pas avéré positif ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Marseillais (W9) 🇪🇸🇦🇷🇦🇺🇲🇽 (@lesmarseillais__w9)

Il semble difficile de répondre à ces interrogations. D’ailleurs, Éloïse n’a ni confirmé ni démenti les nouvelles rumeurs propagées sur le web. Il faudra donc attendre ses prochaines déclarations pour connaître la vérité sur cette histoire. LD People restera bien évidemment très attentif à la moindre sortie médiatique de la jeune femme. En tout cas, son couple formé avec l’ex de Maeva Ghennam, parait aujourd’hui beaucoup plus solide. Alors pourquoi ne pas les imaginer fonder une famille et avoir un enfant ? Ce serait effectivement un beau cadeau pour ce début d’année 2021. Mais comme le dit l’expression, suite au prochain épisode. En attendant, les fans des Marseillais seront très attentifs lors de ses prochaines publications.