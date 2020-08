Úrsula Corberó (Tokyo, “La Casa de Papel”) pose sans vêtements et affole la toile

Úrsula Corberó joue le personnage de Tokyo dans la mythique série espagnole, La Casa de Papel. Elle incarne une jeune femme qui n’a pas froid aux yeux et qui se satisfait de vire en suivant ses instincts et ses envies. Dans la vie, la comédienne Úrsula Corberó ne sera certainement pas aussi désinvolte que son personnage. Mais elle ose tout de même prendre la pose dans une tenue qui va enflammer le web. En effet, sur son compte Instagram, Úrsula Corberó apparaît dans le plus simple appareil. Sa position fait en sorte que rien ne puisse l’obliger à la censure. Mais ses fans n’imaginent pas une image d’elle plus belle que celle-ci. Découvrez dans cet article la fabuleuse image de Úrsula Corberó, dans toute sa splendeur.

Úrsula Corberó fait son show, Instagram s’embrase

Úrsula Corberó est une actrice incontournable de la télévision espagnole depuis 2008. Depuis 2011, elle s’impose également au cinéma. Mais c’est le monde entier qui apprend qui elle est lorsqu’elle accepte le rôle de Tokyo dans La Casa de Papel. Depuis, elle compte des milliers de fans sur les réseaux sociaux. Et elle n’a, comme dans la série, pas froid aux yeux pour les surprendre. En effet, Úrsula Corberó propose un contenu inédit et laissera volontiers penser à ses abonnés qu’elle n’est pas pudique. Pour déclarer son amour à Madrid, elle se déshabille et prend la pose au couché du soleil. Le contre-jour laisse seulement deviner sa silhouette et ceux qui passeront du temps devant cette image, verront qu’elle s’expose dans le plus simple appareil.

Voir cette publication sur Instagram Madriz tq 🌹 Une publication partagée par Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) le 18 Août 2020 à 9 :23 PDT

Une image qui ne laisse personne dans l’indifférence

À la fenêtre, appuyée sur son rebord d’une main, Úrsula Corberó fait mine d’attraper le soleil de l’autre. En description, deux simples mots accompagnés d’une rose rouge. Une très belle manière pour Úrsula Corberó de déclarer son amour à l’une des plus belles villes du monde. Mais ce n’est pas la ville que les fans de la comédienne encensent dans la section réservée aux commentaires. Non, c’est bien plutôt Úrsula Corberó qui reçoit toute sorte de messages flatteurs et de compliments.

Et comment cela pourrait-il en être autrement ? Après tout, c’est une photo unique et sublime que la jeune femme offre à ses fans. De quoi les surprendre et les éblouir à la fois. De plus, son physique de rêve lui permet de prendre le pose de la sorte sans tomber dans la vulgarité. En effet, elle pourrait très bien poser pour des magazines de mode tant elle est douée pour incarner un personnage et jouer de son corps dans une mise en scène donnée. Les réseaux sociaux brûlent encore depuis le 18 août, car c’est la date de la publication du fameux cliché.

Úrsula Corberó ose tout et cela lui va à merveille. La jeune comédienne a une belle carrière devant elle et ses fans n’ont donc pas finit de se faire surprendre par ses multiples qualités et talents.