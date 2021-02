Vacances de février 2021: Très grosse annonce d’Emmanuel Macron! C’est pas très rassurant

Emmanuel Macron, chef de l’état, a pris la décision de s’exprimer sur le thème des vacances scolaires, et ce que l’on peut dire c’est que cela ne va arranger de nombreux Français comme on pouvait l’imaginer. LdPeople fait le point sur la situation.

Tandis que des millions de personnes espéraient une annonce du président de la République depuis plusieurs jours, c’est une information qui a été rendue publique et qui a fait un énorme scandale dans la presse.

Ainsi, malgré les multiples demandes de la population sur les réseaux sociaux mais aussi des médias français, la prise de parole d’Emmanuel Macron était attendue avec impatience et on se disait qu’il allait intervenir pour évoquer les vacances scolaires.

Vacances scolaires: De nombreuses rumeurs

Il faut préciser qu’avec les multiples rumeurs que l’on a pu voir, on pouvait se poser la question de savoir à quel instant le locataire de l’Élysée allait s’exprimer. C’est samedi dernier que le président de la République a pris la parole. Les Français et les Françaises sont dans l’expectative pour les vacances scolaires. C’est un message important qu’Emmanuel Macron a diffusé samedi.

À ceux qui prennent la route : pic.twitter.com/zJo7G1KC7J — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 13, 2021

Ainsi, toute la population a actuellement énormément besoin de se détendre. Depuis le commencement de cette crise du Covid-19, beaucoup n’ont pas eu l’opportunité de se reposer, ils imaginaient que la crise serait achevée fin 2020, mais objectivement ce n’est pas le cas.

Vacances scolaires: La menace des variants

Ainsi, bien que que le nombre de malades diminue dans plusieurs hôpitaux de l’hexagone, on remarque que la venue des variants a totalement bouleversé la donne. De nombreux scientifiques réclament, d’ailleurs aux autorités de prendre des mesures fortes comme une reconfinement. Le chef de l’Etat doit prendre de nombreux paramètres avant de se décider et c’est loin d’être facile.

Faut-il partir en vacances ?

C’est un message fort qu’Emmanuel Macron a diffusé le week-end dernier, alors de millions de personnes s’apprêtaient à prendre la route ou le train. Le chef de l’Etat a clairement indiqué que “le virus ne prenait pas de vacances”, ce qui a eu pour conséquence de semer le trouble sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes s’interrogent sur l’opportunité de prendre quelques jours de congés ou pas. C’est un vrai dilemme. Alors que les restaurants et les lieux de culture sont toujours fermés. C’est un vrai drame social pour de nombreuses personnes.

Nous généraliserons les tests salivaires dans les écoles primaires au retour des vacances scolaires : 200 000 tests seront déployés par semaine pour assurer la surveillance épidémique et réaliser des dépistages ciblés. pic.twitter.com/vGTCzVXCxP — Jean Castex (@JeanCASTEX) February 11, 2021

Depuis le début de la crise en mars 2020, les Français et les Françaises ont beaucoup de mal à faire des projets et à imaginer la suite. En effet, de nombreuses personnes se sont retrouvées au chômage partiel, certains ont perdu leur emploi. Avec le port du masque dans les écoles, les enfants sont aussi très inquiets de la situation. D’autant plus que les variants peuvent rendre la situation très compliquée. Le gouvernement scrute la situation chaque jour pour observer l’évolution des chiffres de contaminations et prendre les mesures qui s’imposent. Le couvre-feu à 18 heures est maintenant en vigueur. C’est assez contraignant pour les Français mais cela évite un confinement.