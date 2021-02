Vacances de février: Un 3e confinement pourrait arriver à ce moment-là !

Vacances scolaires: C’est une information qui pourrait bouleverser les projets de millions de personnes qui envisagent de partir en vacances en février d’ici quelques jours. Le gouvernement pourrait prendre une décision qui pourrait être très pénible pour de nombreux Français et Françaises. LdPeople vous explique tout !

D’ici quelques jours, les écoliers français seront en vacances scolaires mais les projets envisagés par leurs parents pourraient être remis en cause. Certains hommes politiques mais aussi des scientifiques imaginent, en effet, un tout autre scénario. Au fil des réunions comme les différents conseils de défense qui ont déjà eu lieu et en écoutant les différentes conférences de presse, le doute est permis. Les acteurs du secteur du tourisme : hôteliers et restaurateurs affichent clairement leur inquiétude. Les entreprises qui font faillite dans ce secteur se multiplient et la situation est aujourd’hui critique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean Castex (@jcastexpm)

Vacances scolaires de février : le gouvernement pourrait les annuler à la dernière minute

La crise sanitaire du Covid-19 a vraiment surpris le monde entier. Ce fut un véritable bouleversement. La tension qui règne en France est forte. Ainsi, depuis le mois d’octobre dernier, les cafés et les restaurants sont fermés. Ces professionnels sont dans une situation extrêmement délicate. Les restaurateurs doivent s’adapter et se réinventer face à cette situation. Certains gardent portent closes mais d’autres cherchent des solutions. Ils réalisent donc des ventes à emporter et passent par des plateformes de livraison. Les pizzerias proposent même parfois de faire cuire leur propre pizza avec une fourniture des différents ingrédients.

Les vacances : lueur d’espoir pour les professionnels du tourisme

Certains hôteliers attendent impatiemment les vacances pour pouvoir faire rentrer un peu de trésorerie. Les derniers mois ont été très difficiles. Les restaurateurs devront encore patienter. Les autorités n’ont pas prévu de date de réouverture pour les cafés et les restaurants dans l’hexagone. La situation pourrait même être pire que lors du premier confinement. A ce moment-là, tous les magasins étaient fermés sauf ceux qui sont alimentaires. Les grandes surfaces avaient connu des affluences très fortes. Les Français sont dans l’expectative.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean Castex (@jcastexpm)

Troisième confinement : les français attendent avec impatience une annonce

Depuis quelques semaines, les Français ont été préparés à des annonces venus du sommet de l’Etat concernant un 3e confinement. Les grands médias nationaux se sont déjà fait le relais de cette probabilité. Mais certains journalistes ont remis en cause cette hypothèse pour laquelle personne n’a vraiment de visibilité jusqu’à présent. Aujourd’hui, les scientifiques suivent avec attention l’évolution du nombre de cas de Covid-19. Actuellement, l’état du pays est critique. Cela est due à la prolifération des variants.